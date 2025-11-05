Důležité
Demokratický socialista Mamdani vyhrál volbu starosty New Yorku Zobrazit

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
7 minut
Události: Návrh nulové sazby DPH na léky na předpis
Zdroj: ČT24

Vznikající kabinet chce v tomto volebním období směřovat k zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na léky na předpis. Možná koalice ANO, SPD a Motoristů předpokládá, že by takový krok vyšel na jednotky miliard korun. Ušetřit mají na druhé straně pojišťovny i pacienti. Část politických uskupení, která se ocitnou v opozici, hodlá o návrhu ještě diskutovat. Za vhodnější považuje případnou nulovou sazbu prosazovat cíleně jen u některých pacientů.

V současnosti by třeba u léků pro pacienta s psychickými potížemi, které jsou na lékařský předpis, činila celková cena 876 korun. „Z toho 396 korun hradí zákazník,“ vypočetl vedoucí lékárny v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Hojný.

Pojišťovně tak zbývá doplatit 480 korun, obě částky – jak pacientova, tak pojišťovny – v sobě zahrnují i DPH. To by v budoucnu mohlo zcela opadnout. „Dá se říct, že nižší desítky korun by tento pacient platil na doplatku méně,“ doplnil Hojný.

„Pro občany by to byla velká výhoda, protože by samozřejmě klesla cena, respektive výše doplatků za jednotlivé léky,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „Byť samozřejmě už dnes existují ochranné limity,“ podotknul.

Právě díky existujícím ochranným limitům nechala například Božena Kosíková v lékárně v pražském IKEMu jen necelých pět set korun. Nakoupila léky na bércové vředy či ředění krve, za které by prý nechala 7328 korun.

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Podpis koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů

Většina nákladů a s nimi velká část DPH tak v tomto případě šla za zdravotní pojišťovnou. Ty jen za letošní rok vydaly za léky na recept už přes 37 miliard korun, z toho víc než polovinu VZP. Druhá – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) – bezmála pět miliard. „Pokud by byla zavedena nulová sazba DPH, tak bychom ušetřili více než půl miliardy korun,“ uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.

Dopad na systém veřejného zdravotního pojištění bude dle poslance Adama Vojtěcha (za ANO) pozitivní. „Bavíme se o úspoře v řádech miliard korun právě pro zdravotní pojišťovny,“ usoudil. Záměr nulové DPH na léky na předpis do programového prohlášení prosadili Motoristé.

Možná opozice kritizuje „malý dopad“

Dle poslance Toma Philippa (KDU-ČSL) však ve státním rozpočtu ubude šest miliard korun. „To je poměrně nemalá částka. Dopad na pojišťovny a dopad na konkrétní pacienty bude poměrně malý. A nevím, jestli to za tuto cenu má smysl,“ říká.

Končící vláda Petra Fialy (ODS) loni přesunula všechny léky a zdravotní prostředky z někdejších dvou snížených sazeb do jednotné – dvanáctiprocentní. Nulovou DPH chce budoucí kabinet podle programového prohlášení uplatnit pouze na léky na recept.

Senát vyzval vládu, aby řešila dostupnost léčiv ve všech lékárnách
Léky

Debata v Poslanecké sněmovně se podle poslance Jiřího Havránka (ODS) bude týkat toho, zda bude nulová DPH na kompletní šíři všech léků. „Nebo budou hledat cestu, jak pomoci cíleně například u těch nejdražších léků,“ dodal.

Budoucí kabinet ještě nemá jasno v tom, v jaké fázi volebního období legislativu předloží. Mělo by jít ale o ministerský návrh.

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů
Karel Havlíček

Výběr redakce

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

před 1 hhodinou
Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

před 7 hhodinami
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

před 9 hhodinami
Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

před 10 hhodinami
Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Tradici veřejných gratulací k narozeninám ohrožuje ochrana soukromí

Kuriózní spor o blahopřání k narozeninám vedou v Jistebnici na Táborsku. Jeden z jubilantů, kterému radnice gratulovala v tamním zpravodaji, si stěžoval Úřadu pro ochranu osobních údajů, že zveřejnění jména ani věku nepovolil. Podle úřadu radnice smějí využít údaje obyvatel jen k blahopřání adresovanému konkrétnímu oslavenci, například formou pohlednice. Ke zveřejnění osobních údajů jubilantů bez jejich souhlasu by však nemělo dojít v místním tisku, prostřednictvím obecního rozhlasu nebo na obecních internetových stránkách. Podobné problémy řeší i další obce, a tak teď stojí před otázkou, jak zachovat tradici veřejných gratulací a zároveň ochránit soukromí svých občanů.
před 5 mminutami

Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na nových klimatických cílech

Ministři životního prostředí EU dosáhli dohody na klimatickém cíli pro rok 2040, potvrdil České televizi šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Závazek snížit emise oxidu uhličitého byl snížen z 90 na 85 procent. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má začít v roce 2028, tedy o rok později, sdělil Hladík. Oficiálně má ke schválení upraveného návrhu dojít ve středu.
05:54Aktualizovánopřed 31 mminutami

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Vznikající kabinet chce v tomto volebním období směřovat k zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na léky na předpis. Možná koalice ANO, SPD a Motoristů předpokládá, že by takový krok vyšel na jednotky miliard korun. Ušetřit mají na druhé straně pojišťovny i pacienti. Část politických uskupení, která se ocitnou v opozici, hodlá o návrhu ještě diskutovat. Za vhodnější považuje případnou nulovou sazbu prosazovat cíleně jen u některých pacientů.
před 1 hhodinou

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce měla zkopírovat z dříve napsaných odborných textů, zjistil web iRozhlas. Dokládá to analýzou experta na odhalování plagiátů Petra Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,” uvedl pro server. Poslankyni zpětně zkritizovala i vysoká škola, ve které v roce 2008 Němcová svou práci obhájila. Radní Hradce Králové poslankyni a opoziční hradeckou zastupitelku následně odvolali z komise rady pro výchovu a vzdělávání.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

Pro funkci předsedy Poslanecké sněmovny není nominovaný šéf SPD Tomio Okamura způsobilý, prohlásil poslanec a místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník v pořadu Interview ČT24. Proto jeho strana staví kandidaturu někdejšího místopředsedy dolní komory Jana Bartoška (KDU-ČSL). Upozornil, že šéf sněmovny po dvou nespěšných pokusech o sestavení vlády vybírá, kdo to zkusí potřetí. „My jako KDU-ČSL jsme nešli do politiky, abychom nic nedělali,“ dodal poslanec. Zároveň připustil, že je potřeba respektovat, že parlamentní volby vyhrály strany vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, což se podle něj děje. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 9 hhodinami

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Prezident Petr Pavel přivítal v pražském Obecním domě svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Česká hlava státu po setkání uvedla, že „občané očekávají, že vztahy mezi Českem a Slovenskem budou co nejlepší“. Úlohou politiků je dle něj vytvářet k tomu co nejlepší podmínky. Slovenský prezident měl na programu ještě jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

Vznik nové vlády se po měsíci vyjednávání odsouvá nejdříve na konec listopadu. Lídři ANO, SPD a Motoristů sice už dokončili programové prohlášení a podepsali koaliční smlouvu, s představením jmen ministrů ale vyčkávají. Podle členů končící vlády potřebuje Andrej Babiš (ANO) čas na to, aby vyřešil svůj střet zájmů.
před 10 hhodinami

Soudce Kafku propustili z vazby

Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu nehrozí. Soud nepožadoval kauci. Stačilo, že se za Kafku zaručila manželka. Kriminalisté Kafku viní z toho, že ve letech 2022 až 2025 neoprávněně získal od několika lidí peníze, čímž způsobil škodu přes 12 milionů korun. Ve vězení může strávit deset let.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...