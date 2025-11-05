Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Vznikající kabinet chce v tomto volebním období směřovat k zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na léky na předpis. Možná koalice ANO, SPD a Motoristů předpokládá, že by takový krok vyšel na jednotky miliard korun. Ušetřit mají na druhé straně pojišťovny i pacienti. Část politických uskupení, která se ocitnou v opozici, hodlá o návrhu ještě diskutovat. Za vhodnější považuje případnou nulovou sazbu prosazovat cíleně jen u některých pacientů.
V současnosti by třeba u léků pro pacienta s psychickými potížemi, které jsou na lékařský předpis, činila celková cena 876 korun. „Z toho 396 korun hradí zákazník,“ vypočetl vedoucí lékárny v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Hojný.
Pojišťovně tak zbývá doplatit 480 korun, obě částky – jak pacientova, tak pojišťovny – v sobě zahrnují i DPH. To by v budoucnu mohlo zcela opadnout. „Dá se říct, že nižší desítky korun by tento pacient platil na doplatku méně,“ doplnil Hojný.
„Pro občany by to byla velká výhoda, protože by samozřejmě klesla cena, respektive výše doplatků za jednotlivé léky,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „Byť samozřejmě už dnes existují ochranné limity,“ podotknul.
Právě díky existujícím ochranným limitům nechala například Božena Kosíková v lékárně v pražském IKEMu jen necelých pět set korun. Nakoupila léky na bércové vředy či ředění krve, za které by prý nechala 7328 korun.
Většina nákladů a s nimi velká část DPH tak v tomto případě šla za zdravotní pojišťovnou. Ty jen za letošní rok vydaly za léky na recept už přes 37 miliard korun, z toho víc než polovinu VZP. Druhá – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) – bezmála pět miliard. „Pokud by byla zavedena nulová sazba DPH, tak bychom ušetřili více než půl miliardy korun,“ uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.
Dopad na systém veřejného zdravotního pojištění bude dle poslance Adama Vojtěcha (za ANO) pozitivní. „Bavíme se o úspoře v řádech miliard korun právě pro zdravotní pojišťovny,“ usoudil. Záměr nulové DPH na léky na předpis do programového prohlášení prosadili Motoristé.
Možná opozice kritizuje „malý dopad“
Dle poslance Toma Philippa (KDU-ČSL) však ve státním rozpočtu ubude šest miliard korun. „To je poměrně nemalá částka. Dopad na pojišťovny a dopad na konkrétní pacienty bude poměrně malý. A nevím, jestli to za tuto cenu má smysl,“ říká.
Končící vláda Petra Fialy (ODS) loni přesunula všechny léky a zdravotní prostředky z někdejších dvou snížených sazeb do jednotné – dvanáctiprocentní. Nulovou DPH chce budoucí kabinet podle programového prohlášení uplatnit pouze na léky na recept.
Debata v Poslanecké sněmovně se podle poslance Jiřího Havránka (ODS) bude týkat toho, zda bude nulová DPH na kompletní šíři všech léků. „Nebo budou hledat cestu, jak pomoci cíleně například u těch nejdražších léků,“ dodal.
Budoucí kabinet ještě nemá jasno v tom, v jaké fázi volebního období legislativu předloží. Mělo by jít ale o ministerský návrh.
