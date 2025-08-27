Senát má na programu středečního jednání petici za zajištění dostupnosti léčiv ve všech lékárnách v Česku. Bude se jí zabývat kvůli tomu, že ji podepsalo více než deset tisíc lidí. Senátoři by se měli věnovat také červnovému summitu NATO v Haagu, který rozhodl o zvyšování výdajů na obranu, nebo výročními zprávami některých institucí. Zákony horní komora schvalovat nebude, sněmovna jí totiž s ohledem na prázdniny a blížící se volby žádné nedodala.
ŽivěSenát se zabývá peticí za dostupnost léčiv
Petici týkající se zásobování menších lékáren už v květnu podpořil senátní výbor. Horní parlamentní komora by podle něj měla vyzvat vládu, aby požadavky menších lékáren řešila. Například ministerstvo zdravotnictví by podle výboru mělo zavést reálnou a vymahatelnou povinnost rovného zásobování léčiv mezi všemi lékárnami.
Výbor požadoval rovněž zákaz selektivní distribuce u léčiv s omezenou dostupností tak, aby v případě jejich výpadků nebo nedostatku byl výdej podřízen transparentním a rovnoměrným kritériím.
Senátoři ANO se opět pokusili na schůzi horní komory prosadit projednávání bitcoinové kauzy, to se jim však nepodařilo. Z dalších frakcí se pro návrh vyslovil jen klub SEN 21 a Pirátů. Předsedkyně klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že výbor dosud nedostal od ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) veškeré požadované dokumenty. Výbor podle ní žádal například o e-mailovou komunikaci mezi ministerstvy spravedlnosti a financí i Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
„Výzvy k tomu, že paní ministryně nedodala další a další dokumenty, mají znamenat jenom další zviditelnění a popularizaci tohoto problému,“ argumentoval šéf klubu STAN Jan Sobotka. Kauza se podle něj postupně rozkrývá. Nikdo ze senátorů ale podle Sobotky není schopen zjistit, kde se stala chyba, a není to ani cílem horní komory.
Výroční zprávy
Vedle petice by se měl Senát zabývat rovněž výročními zprávami Českého rozhlasu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, patrně je pouze vezme na vědomí. Zprávy o hospodaření a činnosti České televize by měl Senát projednávat na žádost rady až na další schůzi 24. září, ujasnil předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS).
Senátní mediální komise v úterý vyjádřila znepokojení nad tím, že televize upustila od vymáhání náhrady škody, kterou podle rozsudku pražského městského soudu způsobili někteří členové rady nezákonným odvoláním dozorčí komise její rady.