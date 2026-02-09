Léky do boxů nebo domů. Vojtěch chce spustit zásilkový výdej léků na předpis

Namísto cesty do lékárny by si lidé mohli nechat léky na předpis doručit domů nebo do výdejního boxu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce zásilkový výdej zavést nejpozději od ledna 2028. Část farmaceutů ale upozorňuje na možné dopady na bezpečnost pacientů, zejména kvůli kontrole kontraindikací, i na riziko, že změna oslabí dostupnost lékáren v regionech.
Pro některé pacienty je i běžná návštěva lékárny logisticky náročná. Například Helena Nezvalová se na vozíku cítí neobratně a ven proto vyráží s osobní asistentkou. „Když mám vstát, potřebuju pomoct, abych vstala, pak ujdu jenom krátkou vzdálenost,“ popisuje.
Její osobní asistentka Jana Lilková navíc upozorňuje na řadu bariér ve veřejném prostoru. „Některé přechody nejsou bezbariérové… kolikrát to objíždíme, aby byl snazší přejezd,“ uvedla. Nezvalová s asistentkou nejčastěji chodí na procházky, jednou za měsíc ale také pro léky.
Právě lidem, pro které je pohyb obtížný, má podle ministra zdravotnictví pomoci možnost doručování léků na předpis poštou nebo do výdejních boxů.
Změna by se neměla týkat některých léků
Změnu chce Vojtěch zavést do praxe nejpozději od ledna 2028. Netýkala by se ale všech léků, některé musejí být skladované za speciálních podmínek, například v chladu.
Podle ministra zdravotnictví má být princip jednoduchý. Pacient odešle elektronický recept, lékárník s ním vše vyřeší na dálku a lék se doručí. „Pacient si objedná a ty léky mu budou doručeny na základě toho, že pošle svůj elektronický recept. Ten lékárník bude komunikovat s pacientem na dálku, nějaký videohovor, chat, telefon,“ uvedl Vojtěch.
Lékárník při výdeji ověřuje například to, zda lze nový lék kombinovat s dalšími medikamenty, které pacient užívá. Kontroluje také stav a kvalitu balení. Právě kvůli obavám o bezpečnost pacientů je k plánované změně zatím zdrženlivá Česká lékárnická komora.
Komora: Léky by měli rozvážet přímo farmaceuti
Komora proto navrhuje úpravu zákona tak, aby léky mohli pacientům rozvážet přímo farmaceuti. Část z nich se zároveň obává, že on-line objednávání by mohlo ekonomicky ohrozit lékárny v regionech s horší dostupností péče. „Musí být nastavené to, aby se z toho nestával s prominutím nějaký kšeft pro někoho, prostě je to zdravotní péče, zdravotní služba,“ uvedl prezident lékárnické komory Aleš Krebs.
Podle Národní asociace pacientských organizací by zásilkový výdej ocenilo přes osmdesát procent Čechů. Ne všichni pacienti ale stojí o změnu. Například Helena Nezvalová dává přednost osobnímu převzetí v lékárně. „Já léky radši z ruky do ruky v lékárně, ne přes nikoho dalšího,“ uvedla. Návštěvu lékárny navíc bere jako zpestření svých každodenních procházek.