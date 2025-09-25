Češi věří lékárníkům, zdravě se ale cítí méně než polovina lidí, ukázal průzkum

Lékárníci stále patří mezi ty, kterým Češi důvěřují v péči o své zdraví, jen 48 procent lidí se ale cítí zdravě, vyplývá z průzkumu České lékárnické komory. Stejně jako v tuzemsku, tak i v jiných evropských zemích je lékárna místem, které lidé navštěvují často, a to nejen kvůli lékům, ale i kvůli pomoci s obtížemi.
Pravidelně podle průzkumu užívá léky polovina obyvatel České republiky. Nejčastěji jde o ženy starší padesáti let, které se zároveň nejvíce potýkají s chronickými onemocněními. Naopak mladší lidé a muži se bez léků obejdou častěji. Z průzkumu dále vyplývá, že přibližně pětina Čechů (21 procent) pak neužívá žádné léky ani příležitostně.
Výsledky podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse ukazují, že je užívání léků u tuzemské populace stabilní.
Podle průzkumu se za zdravé považuje méně než polovina obyvatel – 48 procent Čechů. Z toho za zcela zdravé se považuje devatenáct procent dotázaných. Přestože jde o mírné zlepšení oproti loňskému roku, zůstává tento údaj varovně nízký. „Pokud téměř polovina lidí cítí, že není v dobré kondici, je to signál pro celý zdravotnický systém,“ dodal Krebs. Za chronicky nemocné se označilo 37 procent respondentů.
Podle odborníků je klíčové zaměřit se na skupinu lidí, kteří se necítí dobře, ale zároveň ještě nevyhledali lékařskou pomoc. Farmaceutická péče jim může poskytnout rychlé zhodnocení stavu, doporučit vhodnou léčbu přípravky bez lékařského předpisu nebo nasměrovat k lékaři, pokud je to nutné.
Zdravotnické zařízení
Z průzkumu dále vyplývá, že celkem 65 procent respondentů vnímá lékárnu jako zdravotnické zařízení. Data zároveň ukazují, že se farmaceuti těší důvěře a jsou vnímáni jako kompetentní a spolehliví odborníci – respondenti jim přisoudili průměrné hodnocení 8,2 bodu z 10.
„Farmaceuti nejsou pouze výdejci léků. Jsou to vysoce kvalifikovaní zdravotničtí odborníci, kteří umějí poradit s léčbou běžných onemocnění, upozornit na rizikové interakce a včas nasměrovat pacienta k lékaři. Díky tomu mohou významně přispět k prevenci komplikací,“ vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
Při lehčích zdravotních obtížích by se na lékárníka obrátilo 43 procent lidí. Oproti tomu 32 procent by rovnou navštívilo lékaře. Tento trend podle komory ukazuje na potřebu další osvěty. „Chceme veřejnost více vzdělávat v tom, kdy je vhodné zahájit samoléčbu po konzultaci s farmaceutem – typicky například při nachlazení, zažívacích potížích nebo drobných poraněních. Tím nejen ulevíme přetíženým pohotovostem a ordinacím, ale současně pacientům ušetříme čas a často i zbytečně vynaložené náklady,“ doplnil Kopecký.
Důležitá je také dostupnost lékáren. Podle průzkumu ji má 62 procent lidí blízko domova, což je klíčové zejména pro seniory, chronicky nemocné pacienty a obyvatele menších měst.
Průzkum České lékárnické komory se uskutečnil v červnu a zúčastnilo se ho 1095 respondentů ve věku 18 až 85 let.
Jiné země
Také v jiných evropských zemích patří lékárny k místům, která lidé vyhledávají nejenom kvůli lékům. Například v Anglii dle odhadu navštíví denně tento prostor přibližně 1,6 milionu lidí. Celkem pak 56 milionů lidí ročně jde přímo do lékárny jako prvního místa, na které se obrací pro radu. V roce 2023/24 bylo vydáno celkem 1,125 miliardy položek na předpis. A čtyři z pěti lidí v Anglii žijí do dvaceti minut chůze od místní lékárny.
V Německu podle průzkumu agentury Forsa pro společnost ABDA je pro 96 procent Němců místní lékárna buď „velmi důležitá“, nebo „spíše důležitá“. Z dat dále vyplývá, že dvě třetiny (64 procent) všech dospělých využívají místní lékárnu alespoň jednou měsíčně. Každý devátý respondent (11 procent) uvádí, že kvůli poklesu počtu lékáren již podnikl výrazně delší cesty do nejbližší lékárny. Čtyři z deseti pacientů (42 procent) pak byli také postiženi problémy s dodávkami důležitých léků.
Světový den
Světový den farmaceutů každoročně připadá na 25. září. Připomíná výročí založení Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) v roce 1912 a byl přijat Radou FIP v roce 2009. Federace se zasazuje o posílení role a vlivu farmaceutů ve zdravotnictví po celém světě. Mottem letošního ročníku je „Myslete na zdraví, myslete na lékárníka“.
Zároveň při této příležitosti FIP upozorňuje, že lékárníci jsou nejdostupnějšími členy zdravotnických systémů. Zajišťují nejen dostupnost a správné používání léků, někde provádějí i očkování a preventivní péči. Rovněž podporují kampaně v oblasti veřejného zdraví, propagují racionální používání antibiotik nebo zlepšují zdravotní gramotnost.