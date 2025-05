Návrh počítá s omezením vzniku nových lékáren tam, kde už jsou

Poslanci se zabývají návrhem, který reguluje vznik lékáren v místech, kde už fungují jiné. Podle České lékárnické komory by to mohlo zastavit odchod lékárníků z menších obcí do větších měst. Lékárenské řetězce ale mají k novince výhrady.

Léky, které nemá na skladě, se Aleš Nedopil snaží co nejdřív vyrobit v laboratoři. Bojuje tak s konkurencí, která mu v Říčanech narostla. Přišel kvůli tomu o část pacientů i zaměstnanců. „Polovina našich bývalých zaměstnanců dnes pracuje v jiných podnicích, kam byli přetaženi. Zatím jsme schopni to vykrývat, nicméně je to i díky několika kolegyním, které jsou v penzi. Ale až nebudou důchodci, tak nevím, kdo nám tady bude pomáhat,“ řekl lékárník Nedopil, který je předsedou spolku Vaši lékárníci CZ.

V tomto městě mají pacienti teď na výběr z osmi provozoven. Podle návrhu zákona, kterým se aktuálně zabývají poslanci, je to příliš mnoho. Počítá s tím, že by počet lékáren v obci měl být závislý na počtu jejích obyvatel. V sedmnáctitisícových Říčanech by jich tak mělo být o dvě až tři méně než nyní. S rušením provozoven ale dokument nepočítá, týkat by se měl jen o otvírání nových provozoven.