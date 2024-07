E-recept funguje i leckde v zahraničí, ne ale bez komplikací

Seznam zemí, které uznávají české elektronické recepty, se letos opět rozšířil, funguje nově třeba ve Španělsku. Projekt je však zatím v pilotní verzi a v některých lékárnách stále může být s vydáním přípravku problém. Papírový předpis by měl ale platit ve všech zemích Evropské unie.

V letním období roste poptávka hlavně po lécích na bolest nebo proti teplotě. Zájem je také o přípravky na opalování nebo proti spálení.

Pokud lidé zapomenou cestovní lékárničku doma nebo se jim třeba ztratí se zavazadlem, mohou léky zakoupit v zahraniční lékárně, a to i ty na předpis. Elektronické recepty už by měly fungovat také v Chorvatsku, pouze ale v zařízeních, která se do projektu zapojila. Jejich seznam je k dohledání na webu lékového ústavu. Zájemce potřebuje občanský průkaz a identifikátor e-receptu, který obyčejně přichází SMS zprávou.