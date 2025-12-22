Prodejci zbraní letos nahlásili devět podezřelých pokusů o nákup


Policie za rok řešila devět podezřelých nákupů nebo pokusů o nákup zbraní. Osm jich vyhodnotila jako nezávadné, jeden případ ještě prověřuje, uvedlo pro ČT policejní prezidium. Jednalo se například o situace, kdy se někdo pokusil koupit zbraň bez potřebných dokladů. Prodejci zbraní a střeliva mají novou povinnost hlásit policii podezřelé nákupy od ledna.

Nejčastěji tak činí přímo v Centrálním registru zbraní pomocí takzvané „červené dlaždice“, do které můžou vepsat údaje o podezřelém nákupu a tím informovat policii. „Za rok 2025 jsme zatím celorepublikově obdrželi celkem osm informací z ‚červené dlaždice‘ a jedno upozornění mailem na Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,“ popsala krátce před Vánocemi mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.

Co je podezřelé, posuzují přímo prodejci

Podle obchodníků zákon přesně nedefinuje, co má být považováno za podezřelé chování. Posouzení tak zůstává na samotných prodejcích. „Ve dvou případech vyhodnotili prodejci jako potenciálně rizikovou situaci, když se jich na možné pořízení zbraní ptali cizinci, obě záležitosti jsme prověřili a neshledali jsme nic závadného,“ přiblížil mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Stejně dopadlo nahlášení i v dalších případech – například na Litoměřicku. „Prodejci byl e-mailem zaslán dotaz, zda by bylo možné zakoupit zbraň bez zbrojního průkazu a potřebného povolení,“ uvedl mluvčí policie Ústeckého kraje Kamil Marek. Žádostí o nákup přes e-mail se zabývali i pražští kriminalisté. „Dotaz zaslal člověk, který je momentálně hospitalizován v psychiatrické léčebně. Informovali jsme vedení ústavu, ve kterém pobývá,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Ilustrační foto

Zatím poslední oznámení přišlo ze Středočeského kraje a strážci zákona ho stále prověřují. „Případem se zabývá jak Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, tak kriminální policie,“ informovala mluvčí policie Středočeského kraje Vlasta Suchánková.

Právě nejasné vymezení podezřelého chování patří dle obchodníků k hlavním nedostatkům zákona. Například snaha koupit zbraně bez potřebného povolení dle nich nemusí být nutně podezřelá. „Pokud někdo chce koupit zbraň bez potřebného povolení, ale disponuje platným zbrojním průkazem, jde z jeho strany o nepochopení dost složitého procesu a jeho nahlášení akorát přidělá zbytečnou práci policii,“ vysvětluje předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva Jan Skalický.

Nic nového, míní obchodníci

Obchodníci tvrdí, že zákon v současné podobě nepřináší nic nového. „Při skutečných problémech při prodeji zbraně bych spíše volal linku 158, což bych ovšem učinil i před stanovením této povinnosti,“ doplňuje Emil Markup, sekretář rady Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva.

Ve většině případů jsou navíc pravomoci prodejců poměrně omezené. „Je velmi málo zbraní, kde o počtu jejich prodání může rozhodnout prodejce. Většinou je potřeba povolení policie, která má větší možnost posoudit okolnosti nákupu daného držitele zbrojního průkazu,“ dodává Markup.

Ilustrační foto

Výše zmíněná červená dlaždice byla jednou z prvních systémových reakcí na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. Při jejím spuštění ale ještě povinnost nahlašovat nebyla, ta platí až od ledna 2025. „Prodejce zbraní a střeliva bude mít povinnost udávat informace o masivním nákupu střeliva, zbraní a podobně. Informace se okamžitě promítne do policejního systému,“ vysvětloval při zavedení červené dlaždice tehdejší vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Změna je součástí rozsáhlé novely zákona o zbraních a střelivu. Od ledna 2026 nabývají účinnosti i další novinky, které například umožňují policii zadržet zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracují lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní z deseti na pět let. Policie navíc bude moct nařídit tuto prohlídku kdykoliv. Od Nového roku taky skončí platnost většiny papírových dokladů a evidence bude vedena elektronicky právě přes modernizovaný Centrální registr zbraní.

