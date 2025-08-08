Lékaři a lékárníci se přou o tom, zda k lékům na recept patří i další přípravky. Předseda České lékařské společnosti Štěpán Svačina tvrdí, že farmaceuti pacientům přidávají bez konzultace další zbytečné produkty, které nemají efekt – nejčastěji doplňky stravy. Kolegy vyzval, aby na to pacienty upozorňovali. Komora lékárníků se proti tomu v týdnu však veřejně ohradila a vyzvala k omluvě. Odmítá, že by plošně docházelo k bezúčelnému nabízení doplňků.
Lékaři a farmaceuti se přou ohledně doplňků stravy
Na rozdíl od léků mají doplňky stravy pouze nahrazovat chybějící látky v těle. Nejsou ale určené k léčbě a podle zákona to ani nesmí tvrdit. Výrobce tak třeba nemá povinnost ověřovat jejich účinnost. I proto se řada odborníků v názoru na ně rozchází.
Například prospěšnost ostropestřce mariánského, údajně dobrého na činnost jater, zatím klinické studie jednoznačně neprokázaly. „Tam mohou být i určitá rizika – kontaminace mykotoxiny, což jsou toxiny, které produkují některé houby a plísně,“ varuje Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technické.
Hajšlová naopak doporučuje nenasycené mastné kyseliny, které prý zdraví prokazatelně prospívají. V preparátech se ale jejich obsah výrazně liší výrobek od výrobku.
Pohled vedoucí klinických farmaceutů z Fakultní nemocnice Bulovka Jany Gregorové je ještě trochu jiný. „Myslím si, že omega-3 mastné kyseliny, ostropestřec ani selen mít významný efekt nebudou. To, co bych já viděla jako smysluplné, může být třeba vitamin D – u lidí, kteří se méně pohybují na slunci, u starších lidí,“ popsala. I ten by lidé podle ní ale měli užívat, až když laboratorní vyšetření krve ukáže jeho nedostatek, jinak hrozí i předávkování.
Předseda lékařské společnosti Svačina doporučuje lidem především zlepšit si jídelníček, varuje pak třeba před multivitaminy. „Třeba Světová zdravotnická organizace píše, že diabetik by neměl užívat ke svým lékům žádné vitaminy a žádné potravinové doplňky, přitom je to v Česku běžné,“ podotkl Svačina. Za problematické označuje i přidání koenzymu Q10 k lékům na snížení hladiny cholesterolu anebo probiotik k antibiotikům. „(Lékárník) by neměl k (léku) přidávat nic dalšího – vlastně zneužívat toho, že do lékárny přichází oslabený člověk,“ míní Svačina.
„To je tak vážné obvinění a tak nefér obvinění, že by se za to skutečně měl pan profesor omluvit,“ ohradil se prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. „Vůbec nebudu hodnotit ty konkrétní kombinace – to může být pacient od pacienta různé. Ta paušalizace je prostě naprosto nepřijatelná. Pojďme se bavit na úrovni odborných společností a komory o tom, jestli a jaké ty příklady existují,“ kontroval. Výsledkem by podle něj mělo být společné stanovisko, které by dostaly obě strany a situace se tak vyjasnila.
Doplňky jsou u Čechů populární
„Většina z nás doplňky stravy nepotřebuje, pokud má vyváženou dobrou stravu, dostatek ovoce a zeleniny,“ uvedla Gregorová. Přitom doplňky stravy s obsahem vitaminů a minerálů k prevenci běžných zdravotních obtíží užívá více než polovina Čechů. Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos po nich v rámci prevence sahá 56 procent lidí.
Zvýšený zájem byl obecně o doplňky stravy v covidové pandemii, kdy Češi patřili k jejich největším konzumentům. Napříč Evropou byly tehdy nejčastější volbou vitaminy D a C a následně hořčík.
Doplňky stravy nejsou klasifikovány jako léky, nýbrž jako potraviny. Proto spadají pod kontrolu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. U jednoho ze čtyř vzorků zjistí závadu. „Jedním z nejčastějších prohřešků je, že laboratorní analýza prokáže, že neobsahují tolik účinných látek, kolik výrobce slibuje na obalu,“ řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Také hlídá, aby přípravek na obalu neuváděl, že má nějaké léčebné nebo preventivní vlastnosti.
Existují ale výjimky: některé vitaminy, čaje nebo probiotika můžou být zároveň doplňkem stravy i léčivým přípravkem. Takový už musí splnit podmínky registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), včetně prokazatelného účinku. „U doplňků stravy je vždy uveden text ‚doplněk stravy‘, naopak, pokud by se jednalo o léčiva, tak léčivý přípravek má často uvedené registrační číslo, často ve zkratce reg. č.,“ upozornil ředitel SÚKL Tomáš Boráň.
