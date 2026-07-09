It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters, BBC

V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. S okamžitě rozpoznatelným chraplavým hlasem dobývala hitparády především v sedmdesátých a osmdesátých letech. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands, It's a Heartache nebo Total Eclipse of the Heart.

Tyler v květnu v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla na jednotce intenzivní péče.

„Rodina Bonnie a její tým s velkým zármutkem oznamují, že Bonnie včera (ve středu) v noci nečekaně zemřela v nemocnici v Portugalsku v důsledku nemoci, kvůli které byla hospitalizována. Brzy vydáme další prohlášení, ale prozatím prosíme o respektování našeho soukromí, abychom se mohli s touto tragédií vyrovnat,“ stojí v prohlášení, které s odkazem na zpěvaččiny nejbližší a její tým zveřejnil web BBC.

Tyler se narodila jako Gaynor Hopkinsová v jižním Walesu v roce 1951. Své rodné jméno ale prý nikdy neměla ráda. „Vzala jsem si noviny a snažila jsem se zapsat všechna křestní jména, na která jsem narazila, na jeden seznam a všechna příjmení na druhý. Prošla jsem oba seznamy a nakonec jsem přišla na Bonnie Tyler,“ vyvsvětlila v rozhovoru pro BBC Radio Wales původ svého pseudonymu.

„Wales ztratil skutečnou ikonu, jejíž hudba přinášela radost tolika lidem,“ reagoval velšský premiér Rhun ap Iorwerth na zprávu o zpěvaččině smrti.

Bonnie byla čtvrtou ze šesti dětí. Otec pracoval jako horník, matka se starala o domácnost. Bonnie vyrůstala ve vesnici Skewen. „Myslím, že to měli máma s tátou opravdu těžké, uživit tak velkou rodinu s tak málo prostředky,“ řekla v roce 2012 deníku The Guardian.

Píseň, na kterou čekala celý život

Hudba byla nedílnou součástí každodenního života, ať už zněla z gramofonu, nebo ji zpívala paní Hopkinsová, která si při domácích pracích notovala populární písničky i operní árie. Touhu také vystupovat vzbudil v malé Bonnie muzikál, který viděla v kostele. „Neodvážila jsem se ani pípnout, a přesto byla ve mně část, která toužila zpívat před lidmi,“ přiznala ve svých pamětech.

Na dráhu profesionální zpěvačky se vydala v polovině sedmdesátých let, začínala jako doprovodná vokalistka. Ale hned její první singl Lost in France se v britské hitparádě umístil v první desítce. Krátce po vydání premiérového alba The World Starts Tonight v roce 1977 se však zpěvaččina slušně nastartovaná kariéra ocitla na vlásku. Lékaři totiž Tyler diagnostikovali uzlíky na hlasivkách, k jejichž odstranění byla nutná operace.

Bonnie Tyler v roce 2005
Zdroj: Reuters/Action Images/Keith Williams

Chirurgický zákrok na pěveckých výkonech Tyler nezanechal negativní stopy, soudě alespoň podle toho, že hned další singl – It's a Heartache – vzal útokem hitparády takřka po celém světě. Obdobný úspěch zaznamenalo i album Faster Than the Speed of Night, vydané v roce 1983, jehož hlavním hitem byla skladba Total Eclipse of the Heart. „Věděla jsem, že tohle je ta píseň, na kterou jsem čekala celý život,“ prohlásila později. Jen na Spotify má tento hit přes miliardu přehrání. Slyšet byla ve filmech, seriálech i reklamách.

Hudební spolupráce i české covery

Vedle vlastních nahrávek a koncertů Tyler spolupracovala se svými kolegy z hudební branže. Tak vznikla známá písnička Islands, kterou nazpívala pro stejnojmenné album Mika Oldfielda. Počátek devadesátých let přinesl zpěvačce postupný úpadek popularity. Většího úspěchu než ve své zemi dosáhla v Norsku, Rakousku a Francii, přestože v roce 2013 zastupovala Velkou Británii na písňové soutěži Eurovize. Poslední deska s názvem The Best Is Yet to Come vyšla v roce 2021.

Tyler několikrát vystoupila v Česku a její písně se staly inspirací i pro další české autory a interprety. Skladbu Jen se hádej, původně It's a Heartache, nazpívali kromě Karla Gotta také Waldemar Matuška a Marie Rottrová, Lucie Vondráčková zase bodovala s písní Ať je jak vítr, v originále I Need a Hero.

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