Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer

Národní rozpočtová rada podle náměstka ministryně financí Petra Macha (SPD) nezaručuje hospodaření s menšími deficity veřejných financí, sdělil v Otázkách Václava Moravce. Kdyby to bylo na něm, tento nezávislý orgán by zrušil. To by však podle europoslance TOP 09 a bývalého viceguvernéra ČNB Luďka Niedermayera znamenalo „katastrofu“. Rada totiž chrání daňové poplatníky před „zhůvěřilým“ chováním vlády, dodal.
„Ještě než jsem se stal náměstkem, měl jsem seznam úřadů, kterým říkám úřady na zrušení. A upřímně řečeno, kdybychom neměli Národní rozpočtovou radu s jejím úřadem, ušetřili bychom desítky milionů korun,“ prohlásil Mach.
Tento nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem, v posledních týdnech kritizují zejména členové ANO včetně premiéra, přitom vznikl právě za vlády tohoto hnutí.
„Dřív jsme ji neměli a hospodařili jsme s mnohem menšími deficity. Asi teda nesouvisí, že mít radu znamená lepší hospodaření veřejných financí,“ pokračoval náměstek s tím, že by se stát bez ní obešel. Ekonomové podle něj mohou své názory vyjadřovat v debatách v médiích, nemusí na to být členy rady. Odmítl však, že by ministerstvo financí chystalo kroky k jejímu zrušení.
Niedermayer v odpovědi na otázku, zda nastává doba rušení či zpochybňování nezávislých institucí vládou, řekl, že „kdyby se to stalo, byla by to katastrofa“. „Pak se ptám, co ochrání daňové poplatníky před zhůvěřilým chováním vlády v rozpočtové oblasti, tedy před generováním stále vyšších dluhů,“ doplnil.
Podle europoslance „není náhodou, že součástí evropských fiskálních pravidel je právě důraz, aby tyto nezávislé instituce fungovaly“. Fiskální pravidla podle něj vytváří tlak na vládu, aby se chovala zodpovědně. „Pokud se vydáme opačným směrem, protože rozpočtové pravidlo bude pravděpodobně zrušeno a premiér bude verbálně, ne-li zákonně, podrývat pravidla rozpočtové rady, tak nám tu zbývají jen média, která budou vytvářet tlak,“ řekl. I na média ale podle něj kabinet bude tlačit.
Radu kritizoval i Babiš
Národní rozpočtová rada (NRR) je předmětem debat od doby, kdy upozornila, že návrh státního rozpočtu na letošní rok odporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Jeho porušení nicméně v sobotu popřel premiér Andrej Babiš (ANO). V debatě televize Nova Za pět minut dvanáct orgán kritizoval jako zbytečný.
Vláda návrh rozpočtu schválila na konci ledna, počítá se schodkem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Legislativa stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta HDP.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dříve nedodržení zákona obhajovala tím, že se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení sněmovnou. To ale NRR odmítla.