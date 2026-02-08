Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Otázky Václava Moravce: Petr Mach (SPD) a Luděk Niedermayer (TOP 09)
Zdroj: ČT24

Národní rozpočtová rada podle náměstka ministryně financí Petra Macha (SPD) nezaručuje hospodaření s menšími deficity veřejných financí, sdělil v Otázkách Václava Moravce. Kdyby to bylo na něm, tento nezávislý orgán by zrušil. To by však podle europoslance TOP 09 a bývalého viceguvernéra ČNB Luďka Niedermayera znamenalo „katastrofu“. Rada totiž chrání daňové poplatníky před „zhůvěřilým“ chováním vlády, dodal.

„Ještě než jsem se stal náměstkem, měl jsem seznam úřadů, kterým říkám úřady na zrušení. A upřímně řečeno, kdybychom neměli Národní rozpočtovou radu s jejím úřadem, ušetřili bychom desítky milionů korun,“ prohlásil Mach.

Tento nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem, v posledních týdnech kritizují zejména členové ANO včetně premiéra, přitom vznikl právě za vlády tohoto hnutí.

„Dřív jsme ji neměli a hospodařili jsme s mnohem menšími deficity. Asi teda nesouvisí, že mít radu znamená lepší hospodaření veřejných financí,“ pokračoval náměstek s tím, že by se stát bez ní obešel. Ekonomové podle něj mohou své názory vyjadřovat v debatách v médiích, nemusí na to být členy rady. Odmítl však, že by ministerstvo financí chystalo kroky k jejímu zrušení.

Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Niedermayer v odpovědi na otázku, zda nastává doba rušení či zpochybňování nezávislých institucí vládou, řekl, že „kdyby se to stalo, byla by to katastrofa“. „Pak se ptám, co ochrání daňové poplatníky před zhůvěřilým chováním vlády v rozpočtové oblasti, tedy před generováním stále vyšších dluhů,“ doplnil.

Podle europoslance „není náhodou, že součástí evropských fiskálních pravidel je právě důraz, aby tyto nezávislé instituce fungovaly“. Fiskální pravidla podle něj vytváří tlak na vládu, aby se chovala zodpovědně. „Pokud se vydáme opačným směrem, protože rozpočtové pravidlo bude pravděpodobně zrušeno a premiér bude verbálně, ne-li zákonně, podrývat pravidla rozpočtové rady, tak nám tu zbývají jen média, která budou vytvářet tlak,“ řekl. I na média ale podle něj kabinet bude tlačit.

Radu kritizoval i Babiš

Národní rozpočtová rada (NRR) je předmětem debat od doby, kdy upozornila, že návrh státního rozpočtu na letošní rok odporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Jeho porušení nicméně v sobotu popřel premiér Andrej Babiš (ANO). V debatě televize Nova Za pět minut dvanáct orgán kritizoval jako zbytečný.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Vláda návrh rozpočtu schválila na konci ledna, počítá se schodkem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Legislativa stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta HDP.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dříve nedodržení zákona obhajovala tím, že se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení sněmovnou. To ale NRR odmítla.

Výběr redakce

Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer

Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer

před 29 mminutami
Japonská vládní koalice bude mít po volbách podle odhadů dvoutřetinovou většinu

Japonská vládní koalice bude mít po volbách podle odhadů dvoutřetinovou většinu

00:38Aktualizovánopřed 29 mminutami
Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

před 3 hhodinami
V čele modelu Kantaru je ANO, posílilo hnutí STAN

V čele modelu Kantaru je ANO, posílilo hnutí STAN

před 4 hhodinami
Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let

10:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

před 5 hhodinami
Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

před 5 hhodinami
Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

05:14Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer

Národní rozpočtová rada podle náměstka ministryně financí Petra Macha (SPD) nezaručuje hospodaření s menšími deficity veřejných financí, sdělil v Otázkách Václava Moravce. Kdyby to bylo na něm, tento nezávislý orgán by zrušil. To by však podle europoslance TOP 09 a bývalého viceguvernéra ČNB Luďka Niedermayera znamenalo „katastrofu“. Rada totiž chrání daňové poplatníky před „zhůvěřilým“ chováním vlády, dodal.
před 29 mminutami

Jsou tam chyby, říká o stavební novele Kovářová. Velká část stížností je dle Doležala obsažena

Poslanci v tomto týdnu začali projednávat ve výborech novelu stavebního zákona. Měla by zrychlit a usnadnit povolovací proces. Debata ve sněmovně trvala přes jedenáct hodin. Opozice vytýká koalici zejména problematiku připomínkového řízení, jak uvedla v Událostech, komentářích z ekonomiky poslankyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Věra Kovářová (STAN). Zmínila také rizika u přesunu zaměstnanců. Místopředseda téhož výboru Tomáš Doležal (SPD) naopak tvrdí, že velká část stížností je v nové legislativě obsažena. Nyní prý probíhá mapování kritérií. Pořadem provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
před 5 hhodinami

Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

Tržby z prodeje nábytku v Česku loni klesly asi o tři procenta na 43 miliard korun, vyplývá z odhadu Asociace nábytkářů. Lidé více kupovali zboží z dovozu než české výrobky. Poměr byl zhruba sedm ku třem. Úspěšný rok hlásí největší nábytkářské řetězce, které mají na trhu až třetinový podíl. Přestože prodej přes internet každým rokem roste, většina lidí míří za nábytkem do obchodních domů. Zboží chtějí vidět a vyzkoušet si ho. Častěji poptávají servis takzvaně na klíč. Do většiny velkých nábytkářských řetězců dodávají i české firmy. Obecně objem tuzemské výroby ale poslední dva roky klesá.
před 19 hhodinami

Vláda ponechá v platnosti zpomalení růstu nových penzí

Vláda ponechá v platnosti zpomalení růstu nových penzí, které začalo platit od ledna 2026. Kabinet Andreje Babiše tak zachová jednu ze dvou klíčových částí důchodové reformy prosazené předchozí vládou Petra Fialy (ODS), uvedl pro ČT ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Při schvalování reformy přitom politici z ANO i SPD slibovali, že zruší i tento parametr. V praxi to znamená, že lidem, kteří odejdou do penze v následujících letech, bude stát každý rok vypočtený důchod mírně snižovat.
před 20 hhodinami

Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

Návrh státního rozpočtu na letošní rok neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti, uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Nesouhlasí s opačným stanoviskem Národní rozpočtové rady (NRR), kterou označil za zbytečnou instituci. Premiér také řekl, že chce být aktivní v trestním procesu kauzy Čapí hnízdo, i když ho sněmovna ke stíhání nevydá. V pořadu rovněž nevyloučil budoucí spolupráci s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou či se vyjádřil ke kauze zpráv předsedy Motoristů Petra Macinky.
včera v 13:55

K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš

K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí, bude na něj hledat peníze. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž program snížil lidem náklady. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.
včera v 12:37

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

V Itálii v pátek večer začala olympiáda. Až do 22. února budou o medaile soutěžit skoro tři tisíce sportovců z devadesátky zemí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) by byl rád, kdyby se olympiáda v budoucnosti pořádala také v Česku. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Připustil ale, že by to bylo ekonomicky náročné.
včera v 11:39

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty. Podle agentury DPA o tom v pátek večer místního času informovalo několik kubánských ministrů ve státní televizi.
včera v 06:08
Načítání...