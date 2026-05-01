Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky


Zdroj: ČT24
Události: Superdávku čekají změny
Novou superdávku čekají další změny. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) představit ještě úpravy systému. Podle šéfa resortu se totiž ukázalo, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit do konce května.

„Chceme představit parametrické změny tak, aby si to opravdu sedlo se všemi. Slíbil jsem, že všechny parametry budu prodiskutovávat i na jednotlivých poslaneckých klubech, samozřejmě včetně opozice,“ poznamenal Juchelka.

Podle exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by bylo dobré, kdyby nynější šéf resortu opozici neobcházel s již hotovým návrhem. „Ale kdyby pan ministr přišel za experty jednotlivých stran a řekl: ‚Toto jsou nějaká data a tady máme nějaké návrhy a pojďme se pobavit předtím, než uděláme finální návrh, jak to vidíte i vy ostatní‘,“ nabádá.

Superdávka od loňského října nahradila čtyři dosavadní formy podpory – příspěvek a doplatek na bydlení, dávky na živobytí a přídavky na děti. Příjemci dosavadních podpor, kteří o tu sloučenou požádali do konce minulého roku, obdrží nově přepočítanou pomoc poprvé v srpnu. Noví žadatelé už ji dostávají.

  • V lednu i v únoru stát pokaždé vyplatil zhruba 28 tisíc superdávek. Celkem tak rozdělil asi 327 milionů korun. Souběžně ale pořád funguje i původní systém několika podpor, v němž zatím zůstává násobně více lidí. Třeba u výplat příspěvků na bydlení i u přídavků na dítě stát eviduje kolem čtvrt milionu záznamů měsíčně.
  • Na zpracování žádostí o superdávku má stát třicet dnů – ve složitějších případech může být lhůta dvojnásobná. Samotný přechod ze starého systému na nový si vyžádal více času. Právě proto došlo k odkladu na srpen.
  • Na pobočky úřadů práce po celé republice se se žádostí o superdávku už obrátilo přes 450 tisíc lidí. Noví žadatelé poptávali upravenou podporu ve víc než 124 tisících případů. Více než polovina ovšem neuspěla a stát jim dávku nepřiznal.
  • „Mezi nejčastější důvody nepřiznání patří nesplnění příjmových podmínek, nevyhovění majetkovému testu a nedoložení požadovaných dokumentů ze strany klientů,“ přibližuje ředitel příslušného odboru z generálního ředitelství Úřadu práce České republiky Marek Maleňák.

Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, ČT24

Dvaasedmdesátiletý Vladimír Hrančík žije sám v pronajaté garsonce v pražské Michli. Celý život pracoval jako stavbař. V důchodu si pak přivydělával jako hlídač. Kvůli zdravotním problémům ale strávil rok v nemocnici a začaly mu narůstat dluhy. „Elektřina byla odpojená, protože jsem neměl uhrazené platby. A to bylo z důvodu, že za dobu, kdy jsem ležel v nemocnici, se ke mně nedostával důchod,“ vysvětluje muž.

Penzi má vyměřenou na 14 400 korun. S pomocí sociální pracovnice proto požádal o superdávku. Díky ní má navíc tři tisíce. S jídlem mu pomáhá potravinová banka. Bez asistence by si ale o superdávku on-line požádat nezvládl. Počítač totiž nemá a mobil používá jen omezeně. „I když mají chytrý telefon, tak ne každý senior se dokáže přihlásit. Ne každý má bankovní identitu a bez ní jsme museli vymýšlet alternativní přístupy. Nejčastěji naši klienti volí eObčanku,“ říká sociální pracovnice ze společnosti Chytrá péče Veronika Jůzková.

Část dalších sněmovních stran se změnami souhlasí

Výše nové dávky závisí na příjmu a pracovní aktivitě, podpora se liší pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj. Posuzuje se také majetek. Juchelka chce v systému provést změny. „Jsou to normativní náklady na bydlení, nebo nám vypadly ze superdávky třeba některé samoživitelky. Je tam i otázka pečujících u náhradní rodinné péče, to znamená u pěstounů. Jsou tam různé věci ohledně přídavků na dítě, což já jsem dlouhodobě kritizoval,“ vyjmenovává ministr.

„Říkali jsme, že při tak obrovské změně se může stát, že některé parametry bude potřeba přesně doladit až v okamžiku, kdy budeme mít stoprocentní data od všech žadatelů a uvidíme, že u některých dojde třeba k většímu výpadku, než bylo chtěno,“ uvádí Jurečka. Exministr práce mluví třeba o úpravě u rodin, kde jsou žadatelé živnostníci. Se změnami souhlasí i další strany.

„Ty normativy byly nastaveny chybně, protože se nájmy neodvíjely z toho, jak to tam opravdu finančně fungovalo, z finančních map toho území, ale z nějakých smluv, které mělo ministerstvo práce a sociálních věcí, takže to bylo zkreslené. Navíc jsme chtěli, aby se superdávka vypočítávala až po insolvenčních srážkách,“ říká místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

„Dochází tam k tomu, že jsou ohrožené zranitelné skupiny osob, ať už to jsou samostatně žijící senioři, samoživitelky, či další,“ myslí si místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková z vládní SPD.

Reformu sociálních podpor prosadil minulý kabinet vedený Petrem Fialou (ODS), podle ministerstva práce bylo hlavním cílem úprav zjednodušení a lepší zacílení pomoci.

Těhotných s rakovinou přibývá. Expedice Dva životy nabízí podporu i informace

Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice Dva životy.
Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o stavebním zákoně

Vláda Andreje Babiše (ANO) si od nového stavebního zákona slibuje, že rozhýbe stavební trh. Opozice tvrdí, že je ušitý horkou jehlou a způsobí víc škody než užitku. „Ten zákon napsali developeři, a to ještě developeři pražští. (...) Máme tady zákon, který ne, že ruší razítka, ale vypíná kontrolu veřejných zájmů. (...) Národní památkový úřad si ani nesáhne na ty chráněné zóny,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Neřešíme jenom problémy Prahy,“ oponovala poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). „To, že se snažíme, aby bylo nějakým způsobem (k dispozici) bydlení, aby se rozrůstal bytový fond a aby lidé měli kde bydlet, to je pravda. Ale to jen jedna z drobných věcí, jsou tam (ve stavebním zákoně) i další,“ dodala.
VideoDůvod zpoždění vlaků se už lidé z hlášení na nádražích nedozvědí

Cestující ve čtvrtek naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se lidé z drážních amplionů dozvědí pouze dobu, o kterou se vlaky opozdí. Cílem prý je, aby zpráva byla stručná a krátká a pro cestující nevznikala zbytečná akustická zátěž. Správa se na tom dohodla s dopravci. Zájemci si důvody zpoždění – je jich celkem čtrnáct – mohou dál najít například v aplikaci Datel Správy železnic nebo na portálu Můj vlak národního dopravce.
Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
