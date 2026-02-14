Juchelka mluví o „porodních bolestech“ superdávky. Dle Jurečky se vědělo, že to nebude jednoduché


Nová superdávka se má místo od května dostat k příjemcům až v srpnu. S návrhem hned v prvním čtení souhlasila sněmovna, předloha jde do Senátu. Podle exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) všichni věděli, že „najet na superdávku“ nebude jednoduché. Současný šéf resortu Aleš Juchelka (ANO) zmínil, že zatím neví, jak se projeví superdávka na rozpočtu. V debatě v Událostech, komentářích se věnovali také možným změnám v oblasti důchodů. Pořadem provázel Lukáš Dolanský.

Dolanský se v úvodu tázal na Jurečkův postoj při hlasování, neboť hlasoval pro. „Jde o prodloužení přechodného období. Všem klientům, kteří pobírali předtím čtyři dávky, peníze každý měsíc chodí,“ ujistil. „Jen se prodlouží o kvartál to, kdy jim začnou chodit podle výpočtu a pravidel superdávky,“ pokračoval. Zároveň doplnil, že si tisíce lidí už také požádaly o superdávku zcela nově, už mají i rozhodnutí a chodí jim pravidelně prostředky.

Ocenil v této věci „poměrně racionální debatu“ na půdě sněmovny. Výsledek hlasování označil za „bezpečnou cestu“ pro prodloužení přechodného období, úřady práce prý potřebují „o pár týdnů více času, aby se věci zvládly v klidu“.

Podle Jurečky od začátku všichni věděli, že „najet na superdávku“ nebude jednoduchý proces. Po překlenutí přechodného období prý superdávka přinese zjednodušení administrativy pro klienta, ale i pro úřad v budoucnu, tvrdí.

Juchelka sdělil, že zatím neví, jak se projeví superdávka na rozpočtu. Odkázal na minulou vládu, která prý v důvodové zprávě očekávala, že to buď ušetří nějaké miliardy, nebo že to bude nějaké miliardy stát. „I teď chodí celá řada e-mailů, že to u někoho poškodilo jeho dávky, které měl, když byl ve starém systému, vyšší třeba i o několik tisíců korun,“ tvrdí ministr.

Majetkový test

Dle Juchelky se bude muset udělat novela zákona ve druhé polovině roku, neboť přesná data budou prý k dispozici v dubnu. Debata by se měla týkat například rozšíření zranitelných skupin či kroky kolem normativních nákladů na bydlení.

Jurečka argumentoval, že „velmi těžko predikovatelné“ bylo, jaký bude dopad majetkového testu. „Víme, že zhruba 28 tisíc žadatelů, kteří předtím pobírali čtyři dávky, si nově o superdávku asi nepožádalo, uvidíme, jestli ještě požádají,“ podotkl. Je podle něj správné, aby dávky nešly někomu, kdo má milionové majetky, nebo aby se neposílaly třeba domácnosti ve velkém městě s čistým příjmem 55 tisíc korun.

Superdávka má dle Juchelky „celou řadu porodních bolestí“ – právě i v majetkovém testování. Rozdíl je dle něj například v důchodech, kdy se liší přístup superdávky k lidem, kteří dostávají peníze na účet a kteří si je vybírají na poště. Majetkové testování totiž zohledňuje bankovní účet. Rozdílnost dle něj spočívá také v opatrovnictví či přídavcích na dítě, které už nepobírají dětské domovy za děti, které jsou jim svěřené.

Změny v důchodech

Debata se také stočila k otázce důchodů. Navzdory dřívějším slovům ANO totiž vláda ponechá v platnosti zpomalení růstu nových penzí, které začalo platit od ledna.

Juchelka ale podotýká, že v plánu je úprava řádné valorizace penzí, a to z jedné třetiny na jednu polovinu reálných mezd. Ministr počítá také s věkově podmíněnými valorizacemi. Vláda hodlá rovněž zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 let, přičemž k tomu se dle Juchelky chystá „masivní podpora“ pro pracující důchodce.

Dolanský se v této souvislosti tázal, na kolik tyto reformy přijdou. „V tuto chvíli to počítáme,“ reagoval Juchelka. Dolanský zmínil, že se má jednat o 125 miliard korun.

„Nesypte peníze z vrtulníku,“ reagoval Jurečka. Důchodci budou mít dle něj větší problém ne s výší penzí, ale s tím, kdo se o ně postará. „Dejme peníze na budování sociální infrastruktury, abychom se o tyto lidi mohli postarat, dejme peníze do zvýšení příspěvku na péči, do příspěvku na podporu neformálních pečujících,“ jmenoval. Podpora pracujících důchodců má být dle Jurečky adresná, nikoliv plošná a na dluh.

Juchelka podotkl, že z hlediska stárnoucích obyvatel resort chystá nový zákon o sociálních službách. Prioritou dle něj bude zvýšení kapacity pobytových služeb a „masivní podpora“ těch terénních.

U zastropování věku odchodu do důchodu je dle Juchelky podpora na základě jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů pro ty, kteří chtějí dobrovolně po 65. roku věku pracovat.

„Rozpočtově je to prostě nemožné,“ myslí si o plánech současného ministra Jurečka. Ani rozvolněná rozpočtová pravidla podle něj neumožní takto zvyšovat deficity v příštích letech.

