Úřady práce začaly přijímat žádosti o takzvanou superdávku. Dosavadní příspěvky na živobytí a bydlení, doplatek na bydlení a dětské přídavky nahrazuje jediná podpora a jediný formulář. Ten musí podat i ti, kteří už teď něco z vyjmenovaného čerpají. Kvůli očekávanému náporu – a první říjnový den ho potvrdil – se u přepážek prodlužuje otevírací doba. Agendě se věnovalo 2250 úředníků. K 18. hodině přijali zhruba 16,5 tisíce žádostí. Vyřídit žádost lze i on-line.
Žádosti o superdávku zaměstnaly úřady
6 minut
28 minut