Žádosti o superdávku zaměstnaly úřady


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Úřady práce začaly přijímat žádosti o superdávku
Zdroj: ČT24

Úřady práce začaly přijímat žádosti o takzvanou superdávku. Dosavadní příspěvky na živobytí a bydlení, doplatek na bydlení a dětské přídavky nahrazuje jediná podpora a jediný formulář. Ten musí podat i ti, kteří už teď něco z vyjmenovaného čerpají. Kvůli očekávanému náporu – a první říjnový den ho potvrdil – se u přepážek prodlužuje otevírací doba. Agendě se věnovalo 2250 úředníků. K 18. hodině přijali zhruba 16,5 tisíce žádostí. Vyřídit žádost lze i on-line.

Interview ČT24: Zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš
PŘEHLEDNĚ: Jak žádat o superdávku?
