Sněmovna projedná odklad vyplácení superdávky dosavadním příjemcům podpor

Sněmovna by v pátek měla projednat návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) poskytnout úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Na programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu je dvojice sociálních předloh, týkají se i odkladu změn v životním minimu.
Zavedení superdávky je součástí reformy dávkového systému účinné od loňského října. Juchelkova novela předpokládá, že lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Pokud by se ale zjistilo, že úřady práce stihnout přepočet včas, Juchelka by nechal novelu v dalším schvalování zamítnout.
Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen. Druhá Juchelkova novela mění částky životního minima od července a odkládá také úpravu v posuzování nároku domácnosti na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti.
Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Superdávka schválená za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.
Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli požádat do konce loňska. Úřad práce dostal od příjemců 333 800 žádostí. K tomu bylo asi 55 400 nových žadatelů a v lednu pak přibylo dalších 15 740 žádostí.