Sněmovna projedná odklad vyplácení superdávky dosavadním příjemcům podpor


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovna by v pátek měla projednat návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) poskytnout úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Na programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu je dvojice sociálních předloh, týkají se i odkladu změn v životním minimu.

Zavedení superdávky je součástí reformy dávkového systému účinné od loňského října. Juchelkova novela předpokládá, že lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Pokud by se ale zjistilo, že úřady práce stihnout přepočet včas, Juchelka by nechal novelu v dalším schvalování zamítnout.

Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen. Druhá Juchelkova novela mění částky životního minima od července a odkládá také úpravu v posuzování nároku domácnosti na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti.

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO)

Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Superdávka schválená za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.

Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli požádat do konce loňska. Úřad práce dostal od příjemců 333 800 žádostí. K tomu bylo asi 55 400 nových žadatelů a v lednu pak přibylo dalších 15 740 žádostí.

Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení
Ilustrační snímek

