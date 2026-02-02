Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO) projedná na pondělním zasedání vláda. Předpisy mají mimo jiné prodloužit o tři měsíce dobu, kterou mají úřady práce na přepočítání dosavadních příspěvků na superdávku. Kabinet projedná i modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH či novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení. Před zasedáním vlády se jako každý týden sejde koaliční rada.
Superdávka nahradila od loňského října příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Podává se jedna žádost. Příjemci, kteří o novou částku požádali do konce minulého roku, by ji po posunu dostali poprvé místo května v srpnu. Nynější podporu by pobírali do července, ne do dubna. Novely počítají i s tím, že životní minimum by se mohlo zvednout místo května až v říjnu.
Zakázku na modernizaci čáslavského letiště v polovině ledna odsouhlasilo kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Smlouvu chce ministerstvo podle dřívějších vyjádření podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře. Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky. Ze základny by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, aktuálně zde sídlí gripeny či letouny L-159.
Kabinet se bude zabývat i složením etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu či výroční zprávou o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2024. Zhodnotí i to, jak se daří do českého práva převádět unijní normy. Vláda projedná i nařízení o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.