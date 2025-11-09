O superdávku za měsíc požádal skoro čtvrtmilion lidí. Nejspíš ji čekají změny


Měsíc od spuštění největší reformy sociální podpory za poslední roky zatím lidé podali přes dvě stě tisíc žádostí o takzvanou superdávku. Z toho skoro čtyřicet procent on-line, vyplývá z dat ministerstva práce. Jednotnou dávku, která nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě, pravděpodobně čekají další úpravy. Koalice ANO, SPD a Motoristů už avizovala, že chce systém zrevidovat.

Lidé pobírající některou ze zmíněných čtyř dávek se musejí přihlásit do konce roku. Peníze podle aktualizovaných pravidel pak dostanou od začátku května.

Například panu Miroslavovi stát přispívá na bydlení a na dítě. V novém systému se nevyzná, není ani zvyklý na používání elektroniky. Doprovází ho proto sociální pracovnice. Díky její asistenci schůzka na lounském úřadu práce zabrala jen pár minut. O radu, ať už s osobním, nebo on-line vyřízením, může požádat kdokoliv.

Ilustrační foto

„Máme na vyzkoušení počítače, u kterých máme i obsluhu, a určitě bychom jim pomohli,“ ujistila ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem Martina Bečvářová. Právě digitální bariéra je podle odborníků jednou z největších překážek. Projevuje se u seniorů, lidí v exekuci nebo obyvatel regionů s nižší životní úrovní. Podle Bečvářové je v Ústeckém kraji elektronickou formou je podáváno zhruba 27 procent žádostí.

Vyšší zájem o pomoc při vyřizování superdávky potvrzují i terénní pracovníci Člověka v tísni. „Máme i nové klienty, kteří k nám třeba nikdy nechodili, a nebo byli už kdysi dávno, a touhle změnou k nám zavítali,“ vysvětluje terénní pracovnice Marie Filková.

Garantujeme, že peníze jdou k potřebným, říká Jurečka

Hlavním cílem reformy je podle resortu zjednodušení a zefektivnění systému. To, jestli si lidé polepší, zůstanou na svém, nebo dostanou méně peněz, si můžou orientačně vypočítat v kalkulačce. Ministerstvo čelilo kritice za to, že ji nespustilo dřív. Funguje až od minulého týdne.

Podle opozice na část obyvatel změny dopadnou negativně. „Tak, jak ministr práce sliboval, že to povede k omezení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, tak naopak, k tomu to nevede a vede to k trestání slušných a pracujících lidí,“ tvrdí Lucie Šafránková z SPD.

Ilustrační snímek

Podle ministra práce a sociálních věcí v demisi Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jsou kontrolní mechanismy nastaveny daleko lépe, než byly předtím. „Dneska jsme schopni opravdu garantovat daňovému poplatníkovi, že peníze jdou do domácností a k lidem, kteří je potřebují,“ avizuje.

Některou sociální dávku může momentálně čerpat skoro třicet procent obyvatel Česka. Reálně to ale dělá jen osm procent. Po reformě by se měl okruh zmenšit a lehce přesáhnout pětinu obyvatel.

Nastupující koalice chce úpravy a intenzivnější kontroly

Nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů předesílá, že chce superdávku upravit. Podle poslance a kandidáta na ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) by revize superdávky měla spočívat v tom, „že bychom chtěli oddělit přídavek na dítě od chudinských dávek a také se podívat na diskriminační parametry, kdy se superdávka chová jinak pro lidi, kteří mají například v hotovosti doma peníze, a kteří je mají na účtu“.

V programovém prohlášení mluví nastupující koalice o zintenzivnění kontrol možného zneužívání. Chce taky vyjmout přídavek na dítě. „Poněvadž to jako prorodinná dávka dle mého názoru má smysl a také má smysl, když je to příjmově testovaná dávka jako doposud, aby nebyla majetkově testovaná,“ vysvětluje Juchelka.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

„Já bych velmi prosil, aby budoucí vláda počkala s kroky a udělala opravdu kvalitní datové vyhodnocení a pak zvážila, jaké úpravy udělá. Já jsem jasně říkal, že je třeba nějaké úpravy v roce 2026 udělat, že je potřeba systém doladit. Ale nedělat je zbrkle, nedělat je překotně,“ apeluje Jurečka.

„Každá reforma, i ta dobrá, potřebuje za nějaký čas revizi, aby se zjistilo, jestli je to nastavené správně,“ říká Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Členové vznikající vlády říkají, že změny už začínají plánovat. Data z praxe ale budou mít až po dubnu, kdy se superdávka začíná vyplácet. Úpravy by tak zřejmě přišly až v druhé polovině příštího roku.

