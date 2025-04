U superdávky počítáme s půlročním přechodným obdobím, řekl Jurečka

V říjnu by se změna dotkla toho, kdo o takzvanou superdávku žádá poprvé, jinak počítáme s půlročním přechodným obdobím, sdělil v úterním Interview ČT24 s Terezou Kručinskou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v souvislosti s reformou sociálních podpor. Tu ve středu projednává Senát. Ministr předpokládá podrobnou debatu, ale doufá, že horní komora návrh schválí. Zmínil, že přesnou výši dávky by lidé zjistili až 1. října, kdy má zákon vejít v platnost.

„Ten materiál to velmi přesně říká. Superdávka se sníží tomu, kdo je zdravý, v produktivním věku, mohl by pracovat, a nepracuje. Dále se sníží tomu, kdo je například v hlavním městě Praze s čistým příjmem 55 tisíc korun na domácnost, a přesto tam jde dávková podpora daňového poplatníka. Ano, tomu se také dávka sníží. Nebo se sníží tomu, kdo má tři, čtyři, pět, šest nemovitostí k bydlení, má přes milion korun na účtu, tomu také nebudeme vyplácet dávkovou podporu,“ řekl Jurečka s tím, že jde o nejčastější příklady, kdy se dávka sníží, nebo ji lidé nedostanou vůbec.

Podle něj by se lidé tyto přesné údaje měli dozvědět právě 1. října, kdy má nabíhat systém superdávky do praxe. Do té doby budou pracovat na kalkulačce. „Udělat orientační kalkulačku, která se vám může seknout o jednotky tisíc měsíčně, není cíl. Pracujeme na tom,“ uvedl s tím, že pokud někdo říká, že neví, jak na tom bude, tak je podle něj jednoduchá odpověď.

Zdůraznil, že naopak superdávka jasně říká, kdo jsou zranitelné skupiny obyvatel, které mohou očekávat vyšší dávku. „Jsou to lidé nad 65 let věku, handicapovaní, kteří nemohou objektivně pracovat. Rodiče s malými dětmi, rodiče samoživitelé s dětmi do sedmi let. Tady jednoznačně říkáme, že na ně pamatujeme s lepší podporou a lepší ochranou,“ dodal s tím, že pak je skupina lidí, u kterých se nic nezmění. A pak je třetina, kdy dojde k poklesu.

Poukázal na to, že se počítá s půlročním přechodným obdobím. „V říjnu se ta změna dotkne toho, kdo bude žádat poprvé. Ostatní se do systému budou překlápět postupně. (...) Reálně budou mít lidé od 1. října aplikaci Jenda, a to i ti stávající klienti, ale těch stávajících se změna dotkne nejdříve k 1. lednu nebo k 1. dubnu 2026. Je tam dostatečný předstih, aby lidé věděli, jakou podporu mohou očekávat,“ vysvětlil.

Na otázku, kolik změny budou stát, řekl, že revizi nedělají proto, aby stát ušetřil na lidech. „Nevíme ale, jak se změní chování lidí. Kdyby nezměnili pozitivně své chování, nebyli by ochotni začít legálně pracovat, vůbec pracovat, nebo nastoupit po šesti měsících bez práce na veřejnou službu, tak říkáme, že ano, pak u té části klientů může dojít k úspoře,“ uvedl s tím, že ale pokud chování změní, tak to znamená vyšší výdaje navíc, které ministerstvo přiznává.

„Na druhou stranu je to v pořádku, protože když lidé začnou pracovat, tak budeme mít i příjmy z odvodu pojistného a daní a všem daňovým poplatníkům se ta změna vyplatí, i když na dávce zaplatíme o něco více,“ dodal.

„Systém je administrativně poměrně složitý, takže část lidí, kteří by měli nárok na podporu, tak ji nedostanou, protože si tu žádost ani nepodali, nespojili si, že si kromě jedné dávky mohou požádat o druhou,“ uvedl s tím, že když se systém digitalizuje a lidé nebudou muset na úřad, tak se odstraní i stigmatizace a je tedy možné, že klientů bude více, ale změnou parametrů je garantováno, že je pomáháno těm, kteří pomoc potřebují.