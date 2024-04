Jedna nová dávka místo čtyř. Ministerstvo práce chce reformovat systém podpory

Jedna žádost místo čtyř má usnadnit práci hlavně žadatelům. Žádat bude možné dál on-line i osobně a část informací by si měl v novém systému zjistit stát sám. „Současný systém je nepřehledný, lidé se v něm často nevyznají, neví, na co přesně mají nárok. Občas na něco nárok mají, ale nepožádají o to,“ míní Jurečka.

„Tady je hodně maminek, které také řeší finanční situaci. Co si budeme povídat, mateřská, rodičák, to není žádné terno,“ tvrdí Jelínková. Dřív si její děti v klubu hrály. Teď už jsou tříletý Vojtěch a pětiletá Karolína ve školce. O další příspěvek na bydlení žádala Jelínková s manželem před půlrokem. „Přišlo mi, že to je složitější než třeba přídavky na děti,“ uvádí.

„To je to východisko, které může snížit zátěž, aby nebyla čtyři správní řízení, ale jedno, a aby bylo opravdu jednodušší podat žádost a pak komplexně zjistit, na co mám nárok,“ popisuje místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Zneužívání dávek?

„V případě, že tam kontroly nebudou, tak se celá tato akce bude jevit jako zbytečná, protože by i nadále mohlo docházet k podvodnému jednání,“ prohlašuje místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).

„Zneužívání dávek je malinko přeceňované, říká se, že je to zhruba do dvou procent všech dávek, které jsou vyplacené. Je to tak standardní i v jiných zemích EU. Budeme se ptát například na komponentu dítěte. Aby dítě, které nemůže za to, že ho rodiče neposílají do školy, zanedbávají jeho péči, o tyto finanční prostředky nepřišlo,“ sděluje Juchelka s tím, že by prostředky měly putovat například na školu, aby s nimi mohla hospodařit.

Pro nárok na novou dávku má být základní hranicí životní minimum vynásobené koeficientem 1,43. Rodinám nad ní se budou některé částky snižovat, ale postupně, nikoliv skokově jako dosud.