Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží


28. 1. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve sněmovně ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.

Norma by podle návrhu po zrychleném projednání měla začít platit na konci března. Samotná reforma dávek začala platit loni od října. Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku do konce loňska požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat do konce dubna do přepočítání podle nových pravidel. Úřad práce dostal 333 800 žádostí od dosavadních příjemců dávek.

„Mám návrh, který by měl posunout přechodné období u změny starých smluv na nové (po přepočtu podpory od státu), aby byla jistota, že se vše zvládne,“ prohlásil Juchelka.

Nahrazení čtyř dávek jedinou superdávkou připravilo ministerstvo v minulém volebním období pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Podává se jediná žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Pobíranou částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci.

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci – superdávku – na pobočce Úřadu práce

Podle podkladů k Juchelkovu návrhu s odkladem termínů je vyřizování superdávky výrazně náročnější, než se předpokládalo. Ministr označil za zbrklost, že se nasazení nového modelu podrobněji netestovalo a neprovedl se pilotní projekt.

„Navrhuje se posunout období nároku na dávku státní sociální pomoci z dubna 2026 na červenec 2026, čímž dojde k prodloužení doby, během které Úřad práce ČR bude moci vyhodnocovat nárok na dávku státní sociální pomoci. Kontinuita v podpoře příjemců bude zajištěna prodloužením období, během kterého bude zachován nárok na rušené dávky,“ stojí v podkladech k novele. Podle nich se má prodloužit jen doba vyplácení dosavadních dávek, období pro posouzení nároku na podporu se nemění.

Podle plánu minulého vedení ministerstva práce se mělo letos v úřadech práce po postupující digitalizaci zrušit celkem pět set míst. Juchelka řekl, že od ledna škrtl sto neobsazených pozic, další změny letos už nechystá.

Novela odkládá i zvýšení životního minima

Podle novely by se mělo odložit i navýšení životního a existenčního minima z května na říjen. Podle zdůvodnění je potřeba odbourat administrativu. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.

Životní minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i při výpočtu dávek. S vyšší částkou jsou i vyšší výdaje státu. Pětiměsíční odklad tak vyplacenou sumu na podporách sníží.

Juchelka předpokládá, že s prosazením novely nebude problém. Chtěl by ji ve sněmovně přijmout zrychleně hned při prvním projednávání. Poté by ji dostal Senát a následně k podpisu prezident. Norma by měla být účinná od 31. března.

Ilustrační snímek

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

před 1 mminutou
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

12:16Aktualizovánopřed 29 mminutami
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

04:29Aktualizovánopřed 54 mminutami
Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

před 54 mminutami
V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

před 1 hhodinou
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 1 hhodinou

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
před 1 mminutou

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet a že na podzim se také chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov.
09:48Aktualizovánopřed 21 mminutami

Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

Poslanecká sněmovna projednává návrh na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. Cílem je podle zdůvodnění stabilizace jejich financování. Opozice zamezila schválení návrhu hned v prvním čtení. Předtím poslanci debatovali o aféře kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání.
12:16Aktualizovánopřed 29 mminutami

Virtuální tržiště propojuje školní jídelny s místními farmáři

V Královéhradeckém kraji už rok funguje virtuální tržiště, které propojuje regionální zemědělce a potravináře s místními školními jídelnami. Kraj se jeho prostřednictvím snaží dostat dětem na talíř co nejvíce regionálních a kvalitních potravin. Podle novely vyhlášky o školním stravování by měly jídelny od 1. září 2026 povinně využívat minimálně dvě procenta biopotravin a deset procent ovoce a zeleniny by mělo být sezonních.
před 50 mminutami

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádá vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.
04:29Aktualizovánopřed 54 mminutami

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
před 1 hhodinou

Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují za nepřijatelné.
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
