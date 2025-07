Požadavky opozice

Opoziční ANO žádalo, aby soud zrušil novelu zákona o důchodovém pojištění jako celek. Alternativně navrhovalo provést dílčí zásahy v zákoně, například zrušit mechanismus stanovení věku odchodu do penze u pojištěnců narozených od roku 1974. Postupně má důchodový věk dosáhnout 67 let.

Dále opozičním poslancům vadilo to, že zákon umožňuje dřívější odchod do penze bez krácení penze jen lidem ze čtvrté, tedy nejrizikovější kategorie profesí. Jde typicky o pracovníky vystavené vysoce toxickým chemickým látkám, hluku, vibracím nebo infekčním látkám a to vše v míře, kterou upřesňuje zvláštní vyhláška.