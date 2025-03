Hnutí ANO napadlo u Ústavního soudu důchodovou reformu

Podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí Marina Jurečky (KDU-ČSL) ANO nevyužilo diskusi k úpravě reformy. Doufá, že soud stížnost posoudí co nejdříve. Výsledek bude respektovat, ale věří, že ANO neuspěje, uvedl na síti X.

Hnutí zároveň napadlo i dvě obsahové části dalšího, právě projednávaného, zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie rizika. Zaměstnavatelé by měli mít povinnost pracovníkům v této části náročných profesí na stáří přispívat do spoření, sněmovna podpořila koaliční návrh v úvodním kole minulý týden.

Reforma počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější, čtvrté kategorie, odpuštěním důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze.