Sněmovna má v tomto volebním období rekordní počet schůzí

Zatímco teď politici počítají už se 124. schůzí, v minulosti jich bývaly pouze desítky. Víc než sto jich bylo svolaných v minulém volebním období – a to po víc než sedmdesáti letech. „To byla doba covidu-19, schůzí bylo hodně v mimořádném stavu a stavu legislativní nouze. Teď to jsou mimořádné schůze na podpisy poslanců,“ vysvětluje předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Iniciuje je jak opozice k aktuálním tématům nebo vlastním návrhům, tak i koalice. Opozici totiž vytýká vystupování během jednání o programu. „To je možné na řádných schůzích napínat donekonečna, kdežto na mimořádné schůzi je přece jen čas omezenější, proto i koalice volí tuto cestu, abychom se vůbec dostali k samotným zákonům,“ říká Pekarová Adamová.

„Tady je vždycky tendence prosadit to silou. (…) Mimořádná schůze na základě podpisů čtyřiceti poslanců byla nástroj spíše parlamentní menšiny, to se teď změnilo,“ tvrdí Vondráček.

Piráti chtějí změnit pravidla fungování sněmovny

Na mimořádných schůzích dolní komory projednávala třeba úsporný balíček nebo korespondenční volbu. To ještě Piráti byli součástí koalice. Podle nich se mají pravidla fungování sněmovny změnit – s tím že by pak schůzí nemuselo být tolik. „Je to postavené na hlavu a vypovídá to o tom, že vláda si v tom nedokázala udělat pořádek,“ uvádí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„My jsme na to tlačili všemi způsoby,“ odpovídá Michálek na námitku, že Piráti byli ve vládě a mohli na změny pravidel tlačit a předložit je dříve.

„Je to smutný rekord, co se týče počtu mimořádných schůzí, ale bohužel ze strany koalice je to reakce na obstrukce opozice,“ říká místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Další jednání čeká poslance už v úterý. A schůzi mají naplánovanou i na poslední týden před vánočními svátky.