Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

12. 12. 2025Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: Politico, CNN, ČT24, ČTK

Republikány ovládaný senát v americkém státě Indiana ve čtvrtek odmítl návrh na překreslení volebních obvodů, který by pravděpodobně znamenal, že by republikáni získali navíc dva mandáty v obvodech, kde v předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězili demokraté. Deník Politico odmítnutí zákona, který mohutně prosazovala současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa, označuje za jednu z největších politických porážek, kterou Trump od návratu do Bílého domu utrpěl.

Senát ve čtvrtek poměrem hlasů 31 ku 19 zamítl návrh mapy, který by zajistil další dvě prakticky jistá křesla pro republikány, čímž ohrozil šance strany na udržení kontroly nad Kongresem po volbách v listopadu příštího roku. K desítce demokratických senátorů se v odmítnutí návrhu přidalo i jednadvacet jejich republikánských kolegů, tedy nadpoloviční většina tamních republikánů. Nová mapa minulý týden prošla státní sněmovnou reprezentantů.

Čtyři měsíce trvající nátlaková kampaň vlády USA, jejíž součástí byla soukromá setkání indianských senátorů s Trumpem a jejich veřejné urážení z jeho strany, návštěvy viceprezidenta JD Vance v Indianě či výzvy republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, tak skončila neúspěchem, píše Politico.

Zákonodárce nepřesvědčily ani anonymní hrozby, útoky na sociálních sítích či dokonce výhružka úplného odebrání federálního financování, pokud překreslené mapy neschválí, kterou podle konzervativní organizace Heritage Action představitelům Indiany adresoval prezident Trump. Představitelé Bílého domu však již vystoupili s tím, že Trump takové hrozby neučinil.

„Síly, které definují otrávené politické dění mimo Indianu, postupně a nyní již velmi okatě pronikají do politického dění v Indianě,“ řekl republikánský senátor Indiany Greg Goode ve svém projevu před hlasováním proti tomuto opatření. „Dezinformace. Kruté příspěvky na sociálních médiích, přehnaný tlak zevnitř státního parlamentu i zvenčí, hrozby primárek, hrozby násilí, násilné činy. Přátelé, jsme lepší než tohle,“ řekl.

Republikánský státní senátor Spencer Deery před hlasováním odůvodnil svůj hlas proti překreslování volebních obvodů uprostřed prezidentova období v úřadu svými konzervativními principy. „Dokud budu naživu, použiji svůj hlas k odporování federální vládě, která se pokouší zastrašovat, řídit a ovládat tento stát nebo jakýkoli jiný stát. Dávat federální vládě větší moc není konzervativní,“ prohlásil Deery.

Trump již ve čtvrtek večer zkritizoval vůdce republikánské většiny v senátu Indiany Rodrica Braye, který se proti návrhu postavil. „Bray, nebo jak se jmenuje,“ řekl Trump a pohrozil, že „rozhodně podpoří (ve volbách) každého, kdo půjde proti němu“, s odůvodněním, že „způsobil obrovskou škodu“.

Obavy uvnitř MAGA

Jiní představitelé Trumpova hnutí MAGA dávají najevo zklamání, ale i výrazné obavy. „Máme obrovský problém,“ řekl bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon. „Máme zisk pěti až deseti křesel. Pokud v boji o přerozdělení volebních obvodů nezískáme čistý zisk deseti křesel, bude nesmírně obtížné, ne-li nemožné, udržet si většinu v Sněmovně reprezentantů,“ vysvětlil.

V nátlaku na překreslení map se angažovala také konzervativní aktivistická organizace Turning Point Action, kterou založil zavražděný vlivný představitel MAGA Charlie Kirk. Organizace slibovala, že spolu s dalšími spolky vynaloží desítky milionů dolarů na podporu schválení návrhu, dokázala před hlasováním ale prý zmobilizovat jen pár set protestujících.

Demokratům stačí vyhrát příští rok ve volbách do dolní komory Kongresu navíc pouze tři křesla, aby získali většinu, píše Politico. Republikáni sice uspěli s překreslením obvodů v Texasu, čímž by mohli získat navíc až pět křesel, tuto výhodu však prakticky eliminovala obdobná změna hranic obvodů v Kalifornii, kde mají zase výrazně navrch demokraté.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Šéf Bílého domu k překreslení obvodů vyzval státy ovládané republikány ve snaze posílit těsnou většinu Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů. Chce zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.

CNN: Trumpova kontrola nad republikány slábne

Web americké stanice CNN má za to, že výsledek čtvrtečního hlasování v Indianě ukazuje, nakolik se rozplývá vliv Trumpa a jeho spojenců nad Republikánskou stranou. Tento vliv v posledních měsících oslabila například kauza kolem zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který se se současným americkým prezidentem dobře znal, či nesplněné sliby o zlepšení americké ekonomiky.

Analýza CNN podotýká, že mnohem více republikánských senátorů v Indianě hlasovalo proti návrhu, než bylo nutné pro jeho odmítnutí. „Někteří z nich mohli ochránit svou kariéru a živobytí tím, že by hlasovali pro a mapa by i tak neprošla, ale rozhodli se postavit se společně proti Trumpovi,“ podotýká web. Indiana je přitom jedním z nejkonzervativnějších států USA.

„Výsledkem je, že Trumpův vliv nad jeho stranou se jeví slabší než kdykoli předtím během jeho dvou prezidentských období. Ne slabý, ale slabší,“ píše CNN.

