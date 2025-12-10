Po letech demokrat a poprvé žena. Miami má novou starostku

Eileen Higginsová se stala prvním demokratickým kandidátem, který vyhrál volby starosty v Miami od roku 1997. Podařilo se jí porazit republikána Emilia Gonzaleze podporovaného prezidentem Donaldem Trumpem. Voleb se v dosud republikánské baště s hispánskou většinou zúčastnilo celkem třináct kandidátů.
V prvním kole voleb 4. listopadu Higginsová získala 36 procent hlasů, Gonzalez skončil s osmnácti procenty druhý. Soupeři, kteří se původně neprezentovali jako straničtí kandidáti, proto postoupili do kola druhého.
Ještě před ním se do celé věci vložil prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu veřejně podpořil Gonzaleze, demokratický národní výbor reagoval podporou Higginsové. Postavilo se za ni také několik prominentních demokratů – včetně bývalého ministra dopravy Petea Buttigiega. Druhé kolo voleb následně vyhrála jednašedesátiletá kandidátka se šedesáti procenty hlasů. Stala se tak první ženou v čele Miami, upozorňuje The Economist.
Letošní volby starosty Miami, oficiálně nestranické, přitáhly celonárodní pozornost jako test nálady voličů. Vítězství Higginsové je další v sérii demokratických výher, které naznačuje ohrožení republikánské většiny v americkém Kongresu po podzimních volbách v roce 2026. Výsledek také prohlubuje obavy republikánů, jestli neochabla podpora hispánských voličů, které Trump přetáhl v roce 2024 od demokratů, píše agentura Reuters.
Starosta Miami nemá rozsáhlé pravomoci a technicky vzato se jedná o práci na částečný úvazek, dle CNN je ale „vysoce postaveným ambasadorem města“. Končící starosta Francis Suarez během svého mandátu například provozoval právní praxi. Higginsová však dala dle The Economist najevo, že se chce plně věnovat městu, mezi její priority patří výstavba dostupného bydlení.
Republikáni ztratili také křeslo poslance kongresu státu Georgia
Demokraté uspěli také v doplňovacích volbách do dolní komory parlamentu státu Georgia, podařilo se jim získat křeslo reprezentující 121. volební obvod v severovýchodní části státu. Vítězný demokratický kandidát Eric Gisler navíc zvítězil v okrese, v němž Trump loni v prezidentských volbách vyhrál o dvanáct procentních bodů.
Demokrat Gisler, majitel obchodu s olivovým olejem, porazil republikána Macka „Dutche“ Guesta. Republikáni však stále mají pohodlnou většinu v parlamentu tohoto státu. Zmíněný volební obvod byl „volný“ od konce října, kdy republikán Marcus Wiedower rezignoval.