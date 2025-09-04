Děti by už neměly dostávat očkování povinně, rodiče by měli mít právo rozhodovat o tom sami, navrhuje hlavní hygienik americké Floridy. Chce tak změnit pravidla platná desítky let. Mnozí odborníci takový krok kritizují jako ohrožení zdraví dětí.
Florida chce zrušit povinné očkování. „Tělo je darem od Boha,“ argumentuje
Ve středu oznámil floridský hlavní hygienik Joseph Ladapo, že tento stát chce zrušit všechna povinná očkování. V emotivním výstupu uvedl, že jakákoliv povinná očkování jsou v principu špatná a „čpí pohrdáním a otroctvím“. „Kdo jsem já, abych vám říkal, co si máte dávat do těla? Takové právo nemám. Vaše tělo je darem od Boha.“ Pokud by k takové změně na Floridě došlo, byl by to první případ mezi americkými státy.
Centrum pro výzkum infekčních nemocí (CIDRAP) při Minnesotské univerzitě uvedlo, že tento plán vznikl v souvislosti s antivaxerskou politikou ministerstva zdravotnictví vedeného Robertem F. Kennedym mladším. Florida v současné době vyžaduje několik rutinních dětských očkování pro děti v mateřských školách a předškolních zařízeních, stejně jako pro žáky základních a středních veřejných škol.
Florida se nechystá očkování jako takové zakázat. „Chcete-li si do těla nechat aplikovat jakékoli jiné vakcíny, Bůh vám žehnej. Doufám, že se rozhodnete na základě dostatku informací,“ řekl Ladapo. Robert Malone, kterého Kennedy nedávno jmenoval do nezávislého poradního výboru pro očkování Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), napsal na síti X, že v úterý hovořil s Ladapem, a označil ho za „rozvážného vědce, který je odhodlán změnit systém k lepšímu“. Jako člen poradního výboru má Malone klíčovou roli při vydávání doporučení CDC ohledně toho, kdo by měl dostat určité vakcíny. Očkování otevřeně kritizuje.
Důkazy nejsou na straně Floridy
Ladapo sdělil, že floridské ministerstvo zdravotnictví bude spolupracovat s guvernérem Ronem DeSantisem na zrušení pravidel, která platí už celá desetiletí a která se obecně považují za základ opatření, jež snižují dětskou nemocnost.
„Myšlenka, že by děti mohly chodit do školy bez očkování, je naprosto děsivá,“ komentoval to bývalý výkonný ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Richard Besser. Snahu kritizovala i prezidentka Americké akademie pediatrie Susan Kresslyová, která ve svém prohlášení naopak zdůraznila význam dětských očkovacích látek: „Obáváme se, že oznámení vystaví děti ve floridských veřejných školách vyššímu riziku onemocnění a bude mít dominový efekt na celou jejich komunitu,“ uvedla Kresslyová.
Ladapovo oznámení přišlo poté, co guvernér DeSantis oznámil založení floridské iniciativy Make America Healthy Again (MAHA), která je v souladu s federálními snahami Kennedyho hnutí MAHA. Ladapo se proslavil už v minulosti kontroverzními názory a opatřeními, jež odporují běžným přístupům. Například umožnil rodičům dětí se spalničkami rozhodnout se, jestli jejich neočkované děti zůstanou doma během výskytu spalniček ve škole – což pak může ohrozit jiné děti. Ladapo také vyzval k ukončení používání mRNA vakcín proti covidu.
Oznámení o ukončení povinného očkování vyvolalo silnou kritiku ze strany veřejného zdravotnictví – už jen proto, že přišlo právě v době, kdy opatření ministra Kennedyho vedla k propouštění a rezignacím řady expertů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a vyvolávají také obavy u některých zákonodárců.
Ředitel CIDRAP a vedoucí projektu Vaccine Integrity Project Michael Osterholm uvedl v prohlášení, že toto neuvážené rozhodnutí ohrozí zdraví dětí na Floridě. „Je to v rozporu s množstvím důkazů, které jasně ukazují výhody očkování dětí před vstupem do školy, a dělá to z Floridy stát, který je méně bezpečným pro návštěvu nebo život v něm,“ řekl. „Každý rodič dítěte, které zemře nebo je hospitalizováno s nemocí, jíž lze předcházet očkováním, teď bude přesně vědět, proč se to stalo.“
Hněv ve zdravotnictví
Řada zdravotníků je se změnami v americkém systému zdravotní péče a se změnami, které Kennedy zavádí, značně nespokojená. Ve středu zveřejnila více než tisícovka bývalých i současných zaměstnanců amerického ministerstva zdravotnictví dopis, v němž požadují Kennedyho rezignaci. Tento dopis navazuje na prohlášení z 20. srpna, které zaměstnanci resortu zveřejnili po ozbrojeném útoku na ústředí CDC 8. srpna. Dopis teď podepsalo 6370 lidí, z toho 887 z HHS.
Nový dopis, zveřejněný na webových stránkách Save HHS, uvádí, že Kennedy ohrožuje veřejné zdraví tím, že usnadnil propuštění nově potvrzené ředitelky CDC Susan Monarezové, vyvolal rezignaci tří předních vědců CDC a na důležité pozice jmenuje ideology, většinou bez vědecké kvalifikace, kteří manipulují s údaji o vakcínách tak, aby odpovídaly předem stanoveným závěrům.
Ve svém dopise skupina také uvedla, že Kennedy ignoruje vlastní „zlatý standard“ vědecké politiky Trumpovy administrativy, omezil dostupnost vakcíny proti covidu bez poskytnutí důkazů na podporu těchto změn a znevážil zaměstnance ministerstva tvrzením, že důvěra v odborníky není charakteristickým rysem vědy ani demokracie.
„Pokud odmítne rezignovat, vyzýváme prezidenta a Kongres USA, aby jmenovali nového ministra zdravotnictví, jehož kvalifikace a zkušenosti zajistí, že zdravotní politika bude vycházet z nezávislých a nestranných vědeckých poznatků ověřených odborníky,“ napsala skupina. „Očekáváme, že vedoucí představitelé budou jednat, když je v sázce zdraví Američanů.“
A prvního září vyšel v deníku New York Times článek, který napsalo společně devět bývalých ředitelů CDC. Kritizují v něm Kennedyho přístup s tím, že „to, co udělal v posledních několika měsících Centru pro kontrolu a prevenci nemocí i systému veřejného zdravotnictví naší země – a vyvrcholilo to jeho rozhodnutím před několika dny propustit Susan Monarezovou z funkce ředitelky CDC – je něco, co jsme v této agentuře nikdy nezažili a co naše země nikdy nezažila“.
Uvedli, že se obávají dalekosáhlých dopadů, které budou mít všechna tato rozhodnutí na zdravotní bezpečnost Ameriky. „Obyvatelé venkovských komunit a lidé se zdravotním postižením budou mít ještě omezenější přístup ke zdravotní péči. Rodiny s nízkými příjmy, které jsou nejvíce závislé na komunitních zdravotních klinikách a podpoře státních a místních zdravotních úřadů, budou mít k dispozici méně zdrojů. Děti riskují, že kvůli nákladům přijdou o přístup k život zachraňujícím očkovacím látkám. To je nepřijatelné a mělo by to znepokojit každého Američana, bez ohledu na jeho politické přesvědčení,“ dodali.