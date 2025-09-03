Slovenský prezident Peter Pellegrini se ve středu zastal Slovenské akademie věd (SAV), která ve své analýze odmítla tvrzení o riziku vakcín proti onemocnění covid-19 z úst vládního zmocněnce Petera Kotlára. Ten závěry SAV už dříve odmítl. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se za vládního zmocněnce dříve opakovaně postavil.
Pellegrini se zastal slovenských vědců kvůli vakcínám proti covidu
„Pokud začneme zpochybňovat vědu, výzkum, tak jdeme po špatné cestě. Velmi mě mrzí a musím odmítnout, že se v poslední době stává předmětem konfliktu samotná Slovenská akademie věd jen proto, že vytvořila zprávu na objednávku vlády,“ řekl Pellegrini po schůzce se šéfem SAV Martinem Venhartem. Dodal, že výsledek analýzy je třeba respektovat.
Zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy a poslanec parlamentu Kotlár letos v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.
Očkovací látky pro Kotlára analyzovala laboratoř jeho spolupracovnice, české molekulární genetičky Soni Pekové. Závěry SAV pak odmítl a tvrdil, že instituce není držitelem potřebného osvědčení.
Šéf akademie vyjádřil vděk prezidentovi
SAV ve své analýze například odmítla tvrzení o vysokém množství DNA ve vakcínách. Venhart na společné tiskové konferenci s Pellegrinim řekl, že jeho instituce si za analýzou stojí, a vyjádřil hlavě státu, veřejnosti i jiným institucím vděk za podporu v této záležitosti.
Venhart ocenil úterní oznámení slovenského ministerstva zdravotnictví o obnovení nákupu vakcín proti covidu-19. Slovenská vláda letos v dubnu, kdy vypracování uvedené analýzy zadala, zároveň uložila ministrovi zdravotnictví, aby do jejího předložení zastavil odebírání uvedených očkovacích látek.
Pellegrini také vyzval vládu, aby se zprávou SAV co nejdříve zabývala. Vědci analýzu vypracovali už v červenci, kabinet premiéra Roberta Fica o materiálu dosud nejednal.
Fico, který během silných vln koronavirové nákazy jako opoziční politik kritizoval epidemické restrikce a nepodpořil ani očkování proti covidu-19, se Kotlára opakovaně zastal. Naposledy tak Fico podle slovenských médií učinil minulý týden.