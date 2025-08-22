Slovenská akademie věd (SAV) oznámila, že přezkoumala očkovací látky proti onemocnění covid-19. Na základě této analýzy odmítla tvrzení zmocněnce slovenské vlády Petera Kotlára, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a že představují riziko. Vakcíny organizace prozkoumala z podnětu vlády premiéra Roberta Fica.
Slovenská akademie detailně prozkoumala vakcíny proti covidu. Nenašla problém
„Analýza složení mRNA vakcín jasně ukázala, že tyto vakcíny obsahují pouze stopové množství molekul DNA, které je hluboko pod schválenými limity,“ uvedla Slovenská akademie věd (SAV). „Vakcíny také neobsahují žádné příměsi jiných látek, a zejména neobsahují grafenové sloučeniny,“ vyvrátila rovnou několik kolujících dezinformací.
Zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Kotlár letos v březnu tvrdil veřejnosti, že na základě jeho informací mohou mRNA vakcíny proti covidu-19 u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu, a dokonce i měnit lidskou DNA. Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín. Očkovací látky pro něj pro tyto účely analyzovala laboratoř jeho spolupracovnice, české molekulární genetičky Soni Pekové.
„Medializovaná prohlášení a práce obsahující tvrzení o vysokém množství DNA, na základě nichž byla provedena i analýza SAV, se zakládají na technicky nesprávných postupech a/nebo špatně interpretovaných výsledcích,“ konstatovala SAV.
Dodala, že uvedená prohlášení spolu s nepodloženými a nesmyslnými tvrzeními o hrozbách očkování představují nebezpečný zdroj manipulace se strachem veřejnosti, který vážně ohrožuje zdraví lidí.
Kotlár avizoval, že výsledky neuzná
Tyto výsledky na zmocněncovo vyšetřování nebudou mít žádné dopady. Kotlár totiž už předem konstatoval, že výsledky analýzy od SAV neuzná. A to proto, že tato instituce podle něj nemá k tomu certifikované pracoviště.
Detaily závěrů své analýzy SAV zatím nezveřejnila, výsledky studie by měla projednat vláda. Kotlár dříve v letošním roce novinářům také řekl, že roztrhá svůj lékařský diplom, pokud se ve svých závěrech ohledně vakcín mýlí. Kotlár není infektolog, ale ortoped a současně je poslancem slovenské sněmovny, do které se dostal na kandidátní listině nyní nejmenší slovenské vládní strany SNS.
„Dnes už není nejmenších pochyb, že Peter Kotlár léta šířil lži, které vědomě zpochybňovaly vědecká fakta a ohrožovaly důvěru veřejnosti v medicínu. Je nepřijatelné, aby takovýto člověk zůstával ve funkci zmocněnce vlády,“ reagovala na prohlášení SAV opoziční strana Svoboda a Solidarita.
Premiér Fico se Kotlára v minulosti opakovaně zastal a jeho vláda letos v dubnu rozhodla, že země do předložení uvedené analýzy nebude od dodavatele vakcíny proti covidu-19 přebírat.
Situaci na svém profilu kritizoval i slovenský matematik Richard Kollár, který během pandemie vytvářel modely šíření covidu na Slovensku. „Společnost, která funguje tímto způsobem, je extrémně neefektivní. Je to, jako bychom cestovali autem, ale místo motoru a kol (vědy, technologie) bychom ho poháněli pouze nohama cestujících. Nejenže bychom se okamžitě unavili, ale také bychom se nikam nedostali. Nakonec by to všichni vzdali a naše auto (země) by skončilo na vrakovišti, kde by ho rozebrali prodejci náhradních dílů.“