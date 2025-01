Za očkování proti covidu hrozí slovenskému lékaři doživotí

Kvůli očkování proti covidu-19 v tehdejším očkovacím centru na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě si policie předvolala k výslechu lékaře a poslance Slobody a Solidarity Tomáše Szalaye. Reagovala na trestní oznámení lékaře Petera Liptáka. Szalay je podezřelý z údajného obecného ohrožení a hrozí mu 25 let vězení až doživotí.

Szalay v prohlášení na sociálních sítích napsal, že je šokován přístupem policie, která se podle něj zabývá nezávažnými oznámeními, místo aby řešila závažné trestné činy. „V zemi, kde policie nemá dostatek hlídek na ochranu obyvatel a běžné krádeže zůstávají nevyřešené, se této kotlárovčině věnuje pozornost. Doufám/věřím, že to vyšetřovatel smete ze stolu,“ napsal. Argumentoval, že pokud by vyšetřovatel tak neučinil, musel by stíhat i stovky dalších zdravotníků pracujících v očkovacích centrech po celé zemi.