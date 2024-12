Měl být zázračným lékem na covid, teď časopis studii o hydroxychlorochinu stáhl

Sedmnáctého března 2020 explodovala „bomba naděje“. Toho dne vyšla studie , kterou propagoval respektovaný francouzský vědec, který v ní popsal, že levný lék používaný desítky let proti malárii je nesmírně účinný proti covidu-19. Ten se tehdy rychle šířil Evropou, aniž by bylo k dispozici nějaké účinné léčivo.

Svět vsází na chlorochin. Nadějný přípravek se desítky let využívá proti malárii

Ukázalo se totiž, že v průběhu studie z ní autoři vyřadili šest pacientů léčených hydroxychlorochinem – jeden z nich přitom zemřel, další tři skončili na jednotce intenzivní péče. „Když autoři dostávali výsledky, které se jim nehodily do krámu, tak je evidentně vytěsnili,“ vysvětluje Šebo.

Jiní vědci ale prakticky ihned po vydání studie upozorňovali, že práce jako důkaz nemůže obstát. Hlavním argumentem byl malý počet pacientů – 36 lidí je na tak silné výsledky, jaké Raoult prezentoval, příliš málo, namítali kritici. Recenzní řízení navíc trvalo pouhé čtyři dny. To všechno by se dalo považovat za pochybení, nad nimiž se dá mávnout rukou, ale vážné výhrady se objevily později.

Článek v časopise International Journal of Antimicrobial Agents, který napsal Philippe Gautret z nemocničního institutu v Marseille vedeného Raoultem, tvrdil, že léčba hydroxychlorochinem snižuje hladinu viru u pacientů s covidem. Účinnost léčiva mělo ještě zesilovat antibiotikum azitromycin. „Tato molekula se používá proti malárii. Dodnes jsem nepochopil, proč by podle autorů měla fungovat proti viru SARS-CoV-2,“ uvedl nyní pro Českou televizi Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Skok do prosince 2024 – týden před Vánocemi byla původní studie, která celé toto nadšení spustila, stažena z odborného žurnálu, kde vyšla . Příčinou byly důkazy, že celý výzkum obsahoval závažné vědecké nedostatky a mohl porušit etické předpisy. Podle oznámení o stažení byla práce stažena i kvůli metodologickým problémům.

Jenže žádná z dalších studií, pokud vznikala kvalitně, Raoultovy výsledky nedokázala potvrdit, píše odborný časopis Science . Jedna lékařská organizace po druhé od hydroxychlorochinu začala dávat ruce pryč , s výjimkou marseilské nemocnice, kterou Raoult vedl. Tam lék nasadili víc než dvaceti tisícům pacientů, přestože v té době chyběly jakékoliv důkazy, že by látka byla proti covidu účinná.

Právě proto se nepovedlo později tyto výsledky nikdy ověřit – autoři prací, kteří prováděli nové testy, totiž postupovali poctivě. Jenže ani to nebylo všechno. Když se vědci pokoušeli výsledky replikovat a studii konečně prohnali standardním recenzním řízením, zjistili, že skupina léčená hydroxychlorochinem a skupina s placebem byly testované odlišně. Navíc se ukázalo, že jedním z autorů studie byl šéfredaktor vědeckého žurnálu, kde výsledky vyšly. Větší střet zájmů se dá jen těžko představit.

„Ta studie vznikla velmi rychle, neprošla standardním recenzním řízením,“ potvrzuje Šebo. „To všechno by se dalo v kritické situaci covidu pochopit, ale když pak všechny další studie ukázaly, že hydroxychlorochin nefunguje, tak v tom testování přesto pokračovali víc než rok a půl. A dali ten lék víc než 23 tisícům pacientů. To už je hrubě za čárou etických standardů, protože látka, u níž není dostatek důkazů, že by fungovala, se prostě nemůže jen tak podávat, protože může uškodit,“ vysvětlil Šebo.

Článek stáhlo vydavatelství Elseier, které časopis tiskne. Během vyšetřování se narazilo na další možné podivné praktiky: nepovedlo se zjistit, jestli vědci před náborem pacientů získali etické schválení studie, ani jestli jim pacienti dali informovaný souhlas s léčbou antibiotikem azitromycinem. Tento lék nebyl v té době ve Francii součástí standardní péče o tyto pacienty, takže by byl považován za experimentální léčbu, k níž je nutný zmíněný souhlas.

Část rozsáhlejšího problému

Během covidové pandemie se po této kauze na Didiera Raoulta upřela kritická pozornost. Celá jeho vědecká kariéra je nyní pod drobnohledem a kritici mu vyčítají mnoho selhání, jež nyní vycházejí na světlo. „Celé to zařízení, které profesor Rault vedl, bylo velmi pochybné,“ hodnotí Šebo.

Francouzský lékař a vědec je podepsaný pod téměř 2500 články, což podle jeho kritiků naznačuje, že ho jeho podřízení podepisovali i pod studie, s nimiž neměl nic společného. K polovině prosince 2024 bylo staženo 32 článků vydaných vědci z Raoultova institutu, pod osmadvaceti z nich byl on osobně podepsaný. Nad dalšími 243 odbornými texty kritici vyjádřili znepokojení.