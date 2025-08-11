Rakovina se může vrátit, když spící buňky schopné metastáz probudí nákaza nějakým virem. V nové studii se vědci zaměřili na SARS-CoV-2, který způsobil před pěti lety celosvětovou pandemii covidu-19.
Covid může probudit spící rakovinu, varuje studie
Na rakovině je jednou z nejhorších věcí to, že se vrací. Přestože může vypadat jako vyléčená nebo poražená, často se dokáže objevit znovu a připravit nemocnému další problémy a ohrozit ho. Vědci už roky zkoumají, za jakých okolností se to může stát a čeho rakovina dokáže využít, aby se začala tělem znovu šířit. Teď přišli s dalším spouštěčem.
Jsou jím viry, konkrétně SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Podle nového výzkumu by se spící rakovinné buňky v plicích mohly po prodělání covidu nebo chřipky znovu aktivovat. Výsledky naznačují, že respirační infekce by mohla u pacientů, kteří v minulosti přežili onkologické onemocnění, vyvolat řetězec událostí vedoucích k novému metastázujícímu nádoru.
I úspěšná léčba jen málokdy zničí všechny buňky rakoviny, ale většinou to příliš nevadí. Jsou rozeseté na různých místech těla, ale nemají sílu se množit – když to udělají, imunitní systém je zničí. A tak jen „spí“ a čekají na svou příležitost.
V nové studii se vědci zaměřili na metastatický karcinom prsu, který u pacientů často zanechává stopy v plicích. Pochopení toho, proč se při něm buňky probouzejí, je dle expertů klíčem k odhalení nových způsobů, jak tomu zabránit. „Spící rakovinné buňky jsou jako uhlíky, které zůstaly v opuštěném ohništi. A respirační viry jsou jako silný vítr, který znovu rozfouká plameny,“ uvedl v prohlášení hlavní autor studie James DeGregori z Coloradské univerzity. Příčinou by v tomto případě měly být záněty.
Během covidové pandemie se objevily neoficiální zprávy, které naznačovaly, že přibývá případů rakoviny – respektive, že se nečekaně často znovu objevují nádory, které měly být vyléčené. To naznačovalo, že by mezi oběma nemocemi mohla existovat nějaká souvislost. A podle výše uvedeného výzkumu opravdu existuje. Autoři studie to ověřili dvěma rozsáhlými populačními výzkumy.
První využil statistik z Velké Británie, druhý z USA. Ten britský prokázal, že covid téměř zdvojnásobil riziko úmrtí na rakovinu všech typů u pacientů, u nichž bylo nádorové onemocnění diagnostikováno nejméně pět let předtím a kteří proto byli v době propuknutí covidu pravděpodobně v remisi. Vědci samozřejmě zohlednili i vliv samotného covidu. Americká data sledovala jen ženy po rakovině prsu. Také u nich byla pravděpodobnost vzniku metastáz v plicích o padesát procent vyšší než u žen, které tuto nemoc nedostaly.
Velký potenciál
Profesor Andreas Berthaler z Vídeňské univerzity, který se na této práci přímo nepodílel, v komentáři ke studii pro Science Media Centre uvedl: „Uvedené výsledky jsou inovativní a mají potenciálně velký klinický význam. Studie poskytuje důkaz o tom, jak respirační virové infekce reaktivují spící rakovinné buňky a podporují metastázy.“
Tento mechanismus, který autoři práce objevili, zahrnuje imunitní protein zvaný interleukin-6 (IL-6). „Hraje roli v obraně hostitele proti infekci, ale může také spouštět proliferaci (bujení) rakovinných buněk a podporovat růst nádoru,“ vysvětlili badatelé, jak celá věc funguje.
Stejné efekty se objevily také při nákaze chřipkou, vědci tedy předpokládají, že oba rozšířené viry mají podobné dopady. Na základě těchto výsledků se autoři výzkumu domnívají, že právě na IL-6 by mohly v budoucnu cílit terapie, které by mohly hrozbu návratu rakoviny po prodělání virových infekcí snižovat.