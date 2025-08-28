Ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarezová byla propuštěna, oznámil ve středu Bílý dům. Výpověď dostala ani ne měsíc od nástupu do funkce. Čtyři další vysocí úředníci stejného úřadu rezignovali kvůli rostoucímu napětí ohledně sporů o očkování a dalších pravidel v oblasti veřejného zdraví. Monarezová zdůraznila, že zůstává ve funkci, protože vyhodit ji může pouze prezident.
Bílý dům vyhodil šéfku CDC kvůli postoji k vakcínám, vedení úřadu rezignuje
Ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší začal od nástupu do funkce provádět radikální změny v očkování. Mezi ty nejzávažnější patří květnové stažení federálních doporučení pro očkování proti covidu pro těhotné ženy a zdravé děti nebo červnové propuštění všech členů odborné poradní komise CDC pro očkování, které nahradil pečlivě vybranými poradci, mezi nimiž je celá řada odpůrců vakcinace.
Jeden z úředníků, kteří odešli, podle agentury Reuters uvedl, že doporučení CDC ohledně očkování ohrožují mladé Američany a těhotné ženy. Poprvé se také liší doporučení, které k vakcínám pro děti uděluje CDC a Americká pediatrická akademie, která sdružuje dětské lékaře. Ta letos v srpnu vydala jiná doporučení než vládní orgán: doporučuje v něm očkovat děti proti covidu už od šesti měsíců.
Monarezová rezignovat nehodlá
Mluvčí Bílého domu Kush Desai ve středu pozdě večer uvedl, že Monarezová „nesouzněla s programem prezidenta Making America Healthy Again (Udělejme Ameriku znovu zdravou)“. Protože „odmítla rezignovat, i když o svém záměru informovala vedení, Bílý dům Monarezovou z její pozice v CDC odvolal“, uvedl Desai.
Právníci Susan Monarezové Mark Zaid a Abbe David Lowell popřeli, že by rezignovala nebo byla propuštěna, a v prohlášení na sociálních sítích dodali, že „jako čestná osoba oddaná vědě nehodlá rezignovat“. Současně obvinili Kennedyho, že se na ni zaměřil, protože odmítla podporovat „nevědecké směrnice“ a nechtěla propouštět odborníky na zdravotnictví.
Monarezová byla do funkce potvrzena Senátem teprve 29. července poté, co ji Trump nominoval na začátku roku, a 31. července složila přísahu před Kennedym. Byla Trumpovou druhou kandidátkou na tuto funkci poté, co prezident v březnu stáhl nominaci bývalého republikánského kongresmana a kritika vakcín Davea Weldona, Kennedyho spojence, jen několik hodin před plánovaným senátním slyšením.
Monarezová se dostala do sporu s Kennedym vlastně už během slyšení, ve kterém usilovala o potvrzení. Řekla v něm totiž, že nikdy neviděla žádné důkazy o souvislosti mezi vakcínami a autismem; Kennedy přitom toto mnohokrát vyvrácené tvrzení několikrát opakoval.
Deník Washington Post napsal, že zdroje uvnitř CDC, které promluvily pod podmínkou anonymity, uvedly, že vedoucí představitelé ministerstva, včetně Kennedyho, se snažili přimět Monarezovou, aby se zavázala zrušit schválení některých vakcín proti covidu. Když to Monarezová okamžitě neudělala, úředníci administrativy jí oznámili, že musí odstoupit, jinak bude propuštěna.
Další rezignace
Rezignaci naproti tomu podali hlavní lékařka CDC Debra Houryová a ředitel Národního centra pro imunizaci a respirační onemocnění, sdělila Houryová agentuře Reuters. Ve svých rezignačních dopisech uvedli jako důvody pro svůj dobrovolný odchod ze zdravotnické agentury nárůst dezinformací v oblasti zdraví, zejména o očkovacích látkách, útoky na vědu, zneužití veřejného zdraví a pokusy o snížení rozpočtu a vlivu agentury.
„V poslední době si přehánění rizik a nárůst dezinformací vyžádaly lidské životy, jak dokazuje nejvyšší počet případů spalniček v USA za posledních třicet let a násilný útok na naši agenturu,“ napsala Houryová ve svém rezignačním dopise s narážkou na nedávnou střelbu v CDC.
Dne 8. srpna 2025 odpoledne zaútočil třicetiletý Patrick Joseph White z Kennesaw v Georgii na sídlo amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě. Poté, co se mu nepodařilo dostat přímo na kampus, se přesunul do blízké lékárny CVS, odkud vystřelil více než 180 ran směrem na budovy CDC.
Střelba poničila přibližně 150 oken a poškodila čtyři budovy. Policie na místě našla přes 500 prázdných nábojnic a u pachatele pět zbraní. Během incidentu byl zastřelen policista David Rose z DeKalb County, pachatel následně zemřel na střelná poranění, pravděpodobně vlastní rukou. Zaměstnanci CDC nebyli fyzicky zraněni, přesto mnozí potřebovali lékařskou pomoc kvůli šoku a úzkosti.
Kromě nich odstoupil také ředitel Národního centra pro nově se objevující a zoonotické infekční nemoci Daniel Jernigan, a to několik dní poté, co agentura oznámila první případ infekce člověka v USA parazitickou bzučivkou – ta se do USA dostala kvůli probíhající epidemii ve Střední Americe.
Posledním vysoce postaveným expertem CDC, který teď rezignoval, je Jennifer Laydenová, ředitelka Úřadu CDC pro data, dohled a technologie v oblasti veřejného zdraví. Tuto informaci přinesla stanice NBC News.
Podle agentury Reuters patřily mezi obavy rezignujících zejména škrty v rozpočtu navrhované administrativou prezidenta Donalda Trumpa a plány Kennedyho na reorganizaci agentury, které by podle nich poškodily její schopnost řešit problémy, které ze zákona řešit má.
Návrat do doby, kdy přežívají pouze silní, míní vědec
Bílý dům se snažil snížit rozpočet CDC o téměř 3,6 miliardy dolarů, čímž by mu v roce 2026 zbyl rozpočet ve výši čtyř miliard dolarů. Kennedy hned na začátku tohoto roku oznámil plán propouštění 2400 zaměstnanců CDC. Asi sedm set z nich bylo znovu přijato, když se ukázalo, že chybí pro zásadní úkoly.
Spoustu pozornosti pak Kennedy věnuje tématům, která experti považují za pseudovědecká. „Vzhledem k pokračujícímu zneužívání veřejného zdraví už nemohu tuto funkci dále vykonávat,“ komentoval tuto část problému Demetre Daskalakis ve svém rezignačním dopisu.
Dále v něm uvedl, že doporučení CDC ohledně očkování ohrožují mladé Američany a těhotné ženy, a kritizoval Kennedyho rozhodnutí propustit panel. Napsal také, že nová politika zdravotnické agentury vrátí Ameriku do doby před očkováním, kdy přežívají pouze silní, což ohrožuje blahobyt a bezpečnost země.
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb se k vlně rezignací nijak nevyjádřilo, jen konstatovalo na síti X (dříve Twitteru), že „Susan Monarezová již není ředitelkou Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Děkujeme jí za její oddanou službu americkému lidu“.
Stále horší atmosféra v CDC
Podle odborného webu STAT mohla k rezignacím přispět také celkově špatná atmosféra v agentuře, kterou podtrhla nedávná výše popsaná střelba. Odborový svaz zastupující zaměstnance CDC uvedl, že tento incident „je vyvrcholením měsíců špatného zacházení, zanedbávání a hanobení, které zaměstnanci CDC snášeli“.
Fiona Haversová, bývalá úřednice CDC, která už v červnu rezignovala také kvůli očkování, popsala nedávné rezignace jako „devastující pro CDC“ a dodala, že odcházející vedoucí pracovníci fungovali jako nárazník mezi vědci CDC na jedné straně a Kennedym a útoky této administrativy na veřejné zdraví na straně druhé.
Kennedy ve středu oznámil další změny v k očkování proti covidu. Změny ve vakcinační politice Spojených států tedy budou pokračovat dál, i přes odpor expertů. Kennedy současně spustil v celé agentuře koordinovanou snahu o vyšetření původu autismu, který spojuje s vakcínami.
Ve středu uvedl, že už brzy budou k dispozici nové informace. „V září oznámíme změny, které provedeme v oblasti autismu a které budou mít dramatický dopad na jeho účinky,“ prohlásil během akce s guvernérem Texasu Greggem Abbottem.