Vlivný americký lékařský časopis odmítl výzvu ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího ke stažení rozsáhlé dánské studie, která zjistila, že hliníkové složky v očkovacích látkách nezvyšují zdravotní rizika pro děti.
Kennedy tlačil na stažení studie o bezpečnosti vakcín. Časopis odmítl
Kennedy podle agentury Reuters už delší dobu šíří pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti vakcín a jako ministr zdravotnictví také narušil proces federální vlády týkající se doporučování očkování. Zcela také zablokoval státní financování mRNA vakcín. Nedávná zpráva v médiích uvádí, že zvažuje, že by zahájil přezkum vakcín obsahujících hliník, které podle něj souvisejí s autoimunitními onemocněními a alergiemi.
Studie, která byla financována dánskou vládou a vyšla v červenci v časopise Annals of Internal Medicine, analyzovala celostátní registr a data více než 1,2 milionu dětí za více než dvě desetiletí. Nenašla žádné důkazy o tom, že by hliník v těchto vakcínách způsoboval zvýšené riziko autoimunitních, atopických nebo alergických poruch nebo narušení neurologického vývoje. O této studii ČT24 informovala zde:
Tato práce je zdaleka nejlepším dostupným důkazem ohledně bezpečnosti hliníku ve vakcínách, uvedl pro Reuters Adam Finn, odborník na očkování dětí ve Velké Británii a pediatr na Univerzitě v Bristolu, který se na studii nepodílel. „Je to solidní, rozsáhlý soubor dat a ta data mají vysokou kvalitu,“ řekl.
Ministerské námitky a vědecká reakce
Kennedy popsal výzkum jako „klamnou propagandistickou akci farmaceutického průmyslu“ a v podrobném komentáři zveřejněném 1. srpna na nezávislém webu zaměřeném na klinický výzkum TrialSite News napsal, že autoři studie ji „pečlivě navrhli tak, aby nezjistili žádné škodlivé účinky“. Současně vyzval časopis, aby studii „okamžitě stáhl“. Vědeckou práci kritizoval také na platformě X.
„Nevidím žádný důvod pro stažení,“ oponovala v rozhovoru pro Reuters Christine Laineová, šéfredaktorka časopisu a profesorka medicíny na Thomas Jefferson University. Časopis plánuje reagovat na kritiku, kterou článek na svém webu obdržel, uvedla vědkyně, nicméně nemá v úmyslu reagovat přímo na Kennedyho článek, který nebyl časopisu předložen.
Hlavní autor studie Anders Peter Hviid, vedoucí oddělení epidemiologického výzkumu ve Statens Serum Institut v Dánsku, práci obhájil v odpovědi, kterou zveřejnil také na TrialSite. Napsal, že žádná z kritik předložených Kennedym nebyla podstatná, a kategoricky popřel jakékoli podvody, které naznačil ministr.
„Jsem zvyklý na kontroverze kolem studií o bezpečnosti vakcín – zejména těch, které se týkají autismu, ale zatím jsem nebyl terčem politické osobnosti tímto způsobem,“ uvedl Hviid v e-mailové odpovědi agentuře Reuters. „Mám důvěru v naši práci a v naši schopnost reagovat na kritiku naší studie.“
Kennedy měl vůči studii rovnou několik kritických připomínek. Ta hlavní se týkala toho, že neobsahovala takzvanou kontrolní skupinu. Kennedy má za to, že autoři záměrně vyloučili různé skupiny dětí, aby se vyhnuli prokázání souvislosti mezi hliníkem a zdravotními problémy a že práce neobsahovala surová data.
Hviid na kritiku uvedl, že některé body se týkaly volby designu studie, o které je podle něj rozumné diskutovat, ale jiné vyvrátil, včetně toho, že studie byla cíleně navržena tak, aby nenašla žádnou souvislost. Ve skutečnosti, jak upozornil, byl její design založen na studii vedené Matthew Daleyem, pediatrem v Kaiser Permanente Colorado, která souvislost prokázala a kterou Kennedy citoval ve svém článku.
Kontrolní skupina nebyla vytvořena, protože v Dánsku jsou pouze dvě procenta dětí neočkovaných, což je příliš malý počet na smysluplné srovnání, dodal Hviid. Data jsou k dispozici pro analýzu výzkumníkům, ale data na individuální úrovni nejsou podle dánského práva zveřejňována, dodal.
Další významní skeptici vůči očkování, včetně zástupců antivaxerské organizace Children's Health Defense, kterou Kennedy dříve vedl, kritizovali studii přímo na stránkách, kde vyšla.
Lidé z TrialSite naopak obhajovali studii z hlediska jejího rozsahu, transparentnosti údajů a financování, přičemž uznali omezení jejího designu, což potvrdili i někteří externí vědci. Laineová uvedla, že ačkoli některé z otázek, které Kennedy ve svém článku nastolil, mohou zdůrazňovat přijatelné omezení studie, „neznamenají, že její výsledky jsou neplatné, a neexistují žádné důkazy o vědeckém pochybení“.
O stažení nerozhoduje politik, říká editorka
Laura Simmonsová, editorka popularizačního webu IFLS, která dříve pracovala jako editorka odborného vědeckého žurnálu, uvedla, že autoři sporného článku ho už doplnili o revidovaná data – v první zveřejněné verzi byla v doplňkových materiálech chyba. „Jedná se o snadno opravitelnou chybu, která nemá vliv na závěry článku, nijak nezpochybňuje integritu autorů, je to prostě jen jednoduchá chyba. Oznámení o opravě je zveřejněno a všichni můžeme pokračovat ve svých životech,“ konstatovala Simmonsová.
Pokud by v článku byly nalezené opravdu vážné chyby, jako je třeba manipulace s daty nebo závažná chyba v experimentech, která by mohla zneplatnit závěry, může podle ní vydavatel opravdu rozhodnout, že článek bude stažen: to se stalo například u slavné Wakefieldovy studie, která nepravdivě popisovala příčiny autismu.
„Stažení je velkým rozhodnutím, stejně jako vydání článku není bráno na lehkou váhu. Mezinárodní výbor editorů lékařských časopisů (ICMJE), který vydává doporučení týkající se etiky publikování, navrhuje, že ke stažení by mělo být přistoupeno ideálně se souhlasem každého autora, ale v některých případech může časopis rozhodnout sám. Každopádně ke stažení nedochází na základě jedné náhodné žádosti politika,“ dodává editorka.
Americké ministerstvo zdravotnictví vzkázalo agentuře Reuters, že k výrokům Kennedyho „nemá žádné další komentáře“.