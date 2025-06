Kennedyho komise odmítla thimerosal ve vakcínách. I když nemá důkazy

Pediatr a vakcinolog Daniel Dražan uvedl, že komise se stala z odborného orgánu, jímž byla desítky let, politicky nominovanou. „Skládá se z neodborníků, z lidí, kteří o očkování nevědí vůbec nic a nemají s ním svou odborností nic společného.“ Jsou to podle něj lidé, kteří se rekrutují převážně ze skupiny antivaxerů, konspirátorů a popíračů infekčních onemocnění. „Negují pozitivní účinky očkování,“ dodal lékař.

Toto doporučení sice může znít zásadně, nicméně jeho dopad bude sám o sobě zcela minimální. V současné době se totiž ve Spojených státech prakticky žádné vakcíny proti chřipce s thimerosalem neprodávají. Týká se to vlastně jenom malého množství dvoudávkových vakcín – přidává se do nich, aby se zabránilo znečištění, které by mohlo vzniknout při odběru více dávek z jedné lahvičky.

Na thimerosalu už ale stín podezření zůstal, a to přesto, že za čtvrt století od vydání Wakefieldovy nepodařené studie vznikly rozsáhlé analýzy, které jakýkoliv jeho vliv vyvracejí. Přesto se komise vyslovila proti jeho dalšímu užívání ve vakcínách proti sezonní chřipce.

„Je to prokazatelně bezpečné, v dávkách používaných v mnohodávkových vakcínách je zcela bezpečná,“ popsal Dražan. V Česku se podle něj tato očkování nepoužívají vůbec, ale dopady by se mohly objevit v zemích třetího světa, kde se používají často – pokud by tamní regulační orgány sladily svůj postup s USA, nebo by toto rozhodnutí nějak dopadlo na výrobce.

Co dohodla Kennedyho komise

Panel ACIP se v nové podobě poprvé sešel tento týden ve středu a ve čtvrtek. Jeho členové přijali některá nekontroverzní rozhodnutí, například doporučili rutinní používání nedávno schváleného přípravku jménem clesrovimab a také doporučila každoroční očkování proti sezonní chřipce pro Američany starší šesti měsíců.

Celé jednání ACIPu je zaznamenané ve dvou šestihodinových videích.

Teprve bod ohledně thimerosalu byl kontroverzní. Prezentaci, která upozornila na jeho údajné negativní dopady, přednesla Lyn Redwoodová. Jde o zdravotní sestru, která dlouhodobě působí v antivaxerské organizaci Children’s Health Defense, již spoluzakládal právě Kennedy. Tvrdí, že u jejího syna vyvolalo autismus právě očkování, v současné době ji Kennedy zaměstnal na ministerstvu zdravotnictví. Ve své prezentaci obvinila thimerosal z neurologických problémů u dětí.

Podle stanice NBC se ale opírala o studii, která vůbec neexistuje. Podobné problémy se objevily také ve velké Kennedyho prezentaci z konce května, kde ministr citoval neexistující výzkumy. Kritici je označily za klasickou halucinaci AI, která nejspíš zprávu napsala, ministerstvo se bránilo, že šlo jenom o chyby ve formátování. Redwoodová ve své prezentaci hovořila spíše o „neurovývojových poruchách“ než o autismu, ale po prezentaci tvrdila, že existuje souvislost mezi thimerosalem a zánětem mozku, který označila za „jeden z charakteristických znaků, které vidíme u autismu“.

Ztracený dokument a hlasování

V úterý přitom na internetových stránkách Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyšel dokument, který uváděl, že shrnutí studií nezjistilo „žádnou souvislost mezi prenatální expozicí očkováním obsahujícím thimerosal a poruchou autistického spektra u dětí“. Dokument byl ve středu bez jakéhokoliv vysvětlení stažen. Člen ACIPu, Robert Malone, který během covidové pandemie šířil řadu nepravdivých nebo zavádějících informací, ve čtvrtek na zasedání uvedl, že podle jeho informací „tento článek nebyl schválený a byl proto odstraněn“.