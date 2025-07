Ani stopa po problémech. Obří dánská studie zkoumala riziko hliníku ve vakcínách

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Annals of Internal Medicine , CIDRAP

Studie trvala celkem 24 let a sledovala zdravotní stav více než 1,2 milionu dánských dětí. Nenašla žádnou souvislost mezi očkováním látkami, které obsahují hliník, a autoimunitními, atopickými, alergickými nebo neurovývojovými onemocněními. Jde o další velmi silný důkaz, že pseudovědecká podezření, která naznačují, že by vakcíny mohly způsobovat například autismus, nejsou založená na důkazech.

Studie vyšla v časopise Annals of Internal Medicine v polovině července, jen měsíc poté, co americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší požádal vládní poradní skupinu pro vakcíny, aby prověřila desítky vakcín s obsahem hliníku, které se používají již téměř sto let. Ze stejných důvodů už zdravotnická komise pod jeho vedením zakázala pro děti vakcíny s látkou thimerosal, s níž jsou spojené podobné obavy jako ohledně hliníku.