Nositelná zařízení mají sledovat zdraví všech Američanů, navrhuje Kennedy

Americký ministr zdravotnictví oznámil novou strategii, jak by USA mohly zvládat tamní zdravotnickou krizi. Měla by ji pomoci vyřešit přenosná elektronická zařízení, jež budou monitorovat zdravotní stav celé populace.

V úterý se konalo zasedání podvýboru pro zdravotnictví v americké Sněmovně reprezentantů. Hlavním bodem programu bylo projednávání požadavku na rozpočet Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) na nadcházející fiskální rok. Ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší tam popsal jednu z inovací, o nichž doposud příliš nemluvil.

Měla by se jí stát přenosná elektronická zařízení vybavená mikročipy, která by podle něj mohli během příštích čtyř let nosit všichni Američané. Jejich rozšíření by chtělo ministerstvo podpořit jednou z největších reklamních kampaní, které kdy uspořádalo.

Kennedy část slyšení poté sdílel na sociální síti X. V něm říká, že „přenosná zařízení vracejí Američanům do rukou moc nad zdravím“.