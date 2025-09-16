Tyler Robinson, o němž úřady v USA v uplynulých dnech hovořily jako o podezřelém z atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka, byl obžalován z vraždy s přitěžujícími okolnostmi, trestného užití zbraně a z maření spravedlnosti, informovala v úterý večer SELČ agentura AP. V případě vraždy s přitěžujícími okolnostmi, tedy spáchané obzvlášť krutým způsobem, lze v Utahu, kde se čin stal, pachatele odsoudit až k trestu smrti.
Muže, který měl zastřelit aktivistu Kirka, obžalovali. Hrozí mu i trest smrti
„Vražda Charlieho Kirka je americkou tragédií,“ uvedl státní zástupce Jeff Gray, když nejnovější vývoj v případu oznamoval. Podle prokurátora Robinson na zbrani zanechal stopy své DNA. Zbraň nechal podle Graye v blízkosti místa činu stejně jako oblečení a také prý požádal svého spolubydlícího, aby ukryl důkazy. Pod svou klávesnicí Robinson podle soudních dokumentů zanechal vzkaz, v němž uvedl, že plánuje Kirka zabít a po činu se přiznat.
Kromě obvinění z obzvlášť kruté vraždy, za kterou obžalovanému hrozí trest smrti, se další dva body obžaloby pojí s doživotním vězením a 15letým trestem odnětí svobody.
Jedenatřicetiletý konzervativní aktivista, spojenec prezidenta Donalda Trumpa a otec dvou dětí Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku ze střechy 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu.
Dvaadvacetiletý Robinson byl zatčen následující den nedaleko St. George na jihu Utahu, kde vyrůstal. Podle úřadů s úřady nespolupracuje, ale jeho příbuzní ano. Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pondělí oznámil, že na ručníku, v němž byla nalezena střelná zbraň, a na šroubováku na střeše byly nalezeny stopy DNA ukazující na Robinsona.
Podle Patela Robinson také před činem napsal vzkaz, že má příležitost se Kirka zbavit a že to udělá. FBI se také v souvislosti s atentátem zabývá konverzací mezi Robinsonem a jeho přáteli na komunikační platformě Discord.
V úterý práci vyšetřovatelů i svůj postup hájil Patel během slyšení před americkými senátory. V den vraždy šéf FBI na síti X napsal, že osoba podezřelá z Kirkova zastřelení je ve vazbě. Ve stejné době přitom vyšetřovatelé v Utahu oznamovali, že nikdo ze zatím zadržených nemá čin na svědomí.
Zda má Robinson právního zástupce, není podle AP jasné. Jeho rodina agentuře komentář poskytnout odmítla.