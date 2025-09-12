Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v pátek zveřejnil nové video člověka, který je podezřelý, že ve středu na univerzitě v Utahu zavraždil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Po dotyčném úřady stále pátrají; ve čtvrtek informovaly o nalezení střelné zbraně.
FBI stále nezadržela podezřelého z vraždy Charlieho Kirka. Zveřejnila nové video
Komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason stanici NBC News sdělil, že neví, zda je podezřelý stále v Utahu. „Nevíme, vyšetřujeme oznámení ohledně lidí mimo stát a lidí, co žijí blízko,“ uvedl.
Guvernér Utahu Spencer Cox informoval, že oznámení od veřejnosti úřady obdržely zhruba sedm tisíc. Na nově zveřejněném videu je vidět, jak kdosi prchá a skáče ze střechy, z níž se na Kirka střílelo. Úřady také zveřejnily řadu snímků podezřelého. FBI nabízí odměnu 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) za informace, které povedou k jeho identifikaci.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Donalda Trumpa Charlieho Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.
Viceprezident JD Vance mezitím dopravil ve svém vládním letadle s viceprezidentským volacím znakem Air Force Two rakev s Kirkem a Kirkovu rodinu do Phoenixu v Arizoně. Na snímcích je vidět, jak vdova Erika Kirková při vystupování z letounu drží za ruku viceprezidentovu manželku Ushu Vanceovou. Viceprezident je na snímcích zachycen, jak pomáhá vynést rakev do letadla.