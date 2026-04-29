Florida schválila nový plán volebních obvodů, měl by posílit republikány

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který by měl o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů, píše agentura Reuters. Podle agentury AP je rozhodnutí součástí celostátní bitvy o přerozdělení obvodů před letošními volbami. Rozhodnutí o volebních obvodech přijal ve středu také americký nejvyšší soud. V rozsudku týkajícím se volebního obvodu v Louisianě zrušil klíčové ustanovení zákona o volebních právech.
Nová mapa floridských volebních obvodů, kterou před dvěma dny představila kancelář guvernéra Rona DeSantise, by mohla republikánům dávat výhodu ve 24 okrscích z celkových 28.
DeSantis a jeho spolupracovníci před zasedáním i v jeho průběhu uvedli, že nová mapa je nezbytná, protože zohledňuje nárůst počtu obyvatel na předměstí a v příměstských oblastech od sčítání lidu v roce 2020 a zajišťuje, že Florida bude mít rasově neutrální rozdělení volebních obvodů. Demokraté, aktivisté a někteří občané tento postup odsoudili jako stranickou mocenskou hru.
Opoziční demokraté očekávají podobný čtyřkřeslový zisk ze svého nedávného referenda o změně volebních obvodů ve Virginii, které následně pozastavil tamní státní soud. Také nové volební obvody se budou podle AP potýkat s žalobami, zejména proto, že floridská ústava zakazuje změnu volebních obvodů za vysloveně stranickým účelem.
Nejvyšší soud zrušil volební okrsek v Louisianě
DeSantis a jeho spolupracovníci se však domnívají, že tato ustanovení nebudou představovat právní překážku, píše AP. Již dříve byla oslabena floridskými soudy a znovu středečním rozhodnutím nejvyššího soudu. Ten zrušil volební okrsek v Louisianě s převahou černošského obyvatelstva, čímž oslabil přelomový zákon z období boje za občanská práva, který posílil zastoupení menšin v Kongresu.
Konzervativní většina soudu rozhodla poměrem šest ku třem hlasům, že volební okrsek ve státě Louisiana na jihu USA se příliš opíral o rasové kritérium. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts popsal 6. volební okrsek jako „hada“, který se táhne více než 320 kilometrů. Další soudce, který rozsudek podpořil, označil volební mapu za protiústavní gerrymandering. Tímto termínem se označuje účelové překreslování volebních obvodů.
Soudkyně Elena Kaganová ve stanovisku jménem tří liberálních soudců, kteří s verdiktem nesouhlasili, uvedla, že „praktickým důsledkem rozhodnutí je, že pro menšinové komunity bude mnohem těžší napadnout mapy přerozdělení volebních obvodů, které oslabují jejich politický hlas“. Středeční rozhodnutí soudu kritizoval také bývalý prezident Barack Obama.
Podle AP soud tímto rozhodnutím otevřel cestu k dalším změnám volebních okrsků po celé zemi. Dopad se však pravděpodobně projeví silněji až v roce 2028, protože většina lhůt pro podání kandidatur do letošních voleb již uplynula. Louisiana však možná bude muset změnit rozdělení svých volebních obvodů, aby se přizpůsobila středečnímu rozsudku.