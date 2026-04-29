Florida schválila nový plán volebních obvodů, měl by posílit republikány


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který by měl o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů, píše agentura Reuters. Podle agentury AP je rozhodnutí součástí celostátní bitvy o přerozdělení obvodů před letošními volbami. Rozhodnutí o volebních obvodech přijal ve středu také americký nejvyšší soud. V rozsudku týkajícím se volebního obvodu v Louisianě zrušil klíčové ustanovení zákona o volebních právech.

Nová mapa floridských volebních obvodů, kterou před dvěma dny představila kancelář guvernéra Rona DeSantise, by mohla republikánům dávat výhodu ve 24 okrscích z celkových 28.

DeSantis a jeho spolupracovníci před zasedáním i v jeho průběhu uvedli, že nová mapa je nezbytná, protože zohledňuje nárůst počtu obyvatel na předměstí a v příměstských oblastech od sčítání lidu v roce 2020 a zajišťuje, že Florida bude mít rasově neutrální rozdělení volebních obvodů. Demokraté, aktivisté a někteří občané tento postup odsoudili jako stranickou mocenskou hru.

Opoziční demokraté očekávají podobný čtyřkřeslový zisk ze svého nedávného referenda o změně volebních obvodů ve Virginii, které následně pozastavil tamní státní soud. Také nové volební obvody se budou podle AP potýkat s žalobami, zejména proto, že floridská ústava zakazuje změnu volebních obvodů za vysloveně stranickým účelem.

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters
Předvolební mítink proti návrhu demokratů na překreslení volebních obvodů ve Virginii (11. dubna 2026)

DeSantis a jeho spolupracovníci se však domnívají, že tato ustanovení nebudou představovat právní překážku, píše AP. Již dříve byla oslabena floridskými soudy a znovu středečním rozhodnutím nejvyššího soudu. Ten zrušil volební okrsek v Louisianě s převahou černošského obyvatelstva, čímž oslabil přelomový zákon z období boje za občanská práva, který posílil zastoupení menšin v Kongresu.

Konzervativní většina soudu rozhodla poměrem šest ku třem hlasům, že volební okrsek ve státě Louisiana na jihu USA se příliš opíral o rasové kritérium. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts popsal 6. volební okrsek jako „hada“, který se táhne více než 320 kilometrů. Další soudce, který rozsudek podpořil, označil volební mapu za protiústavní gerrymandering. Tímto termínem se označuje účelové překreslování volebních obvodů.

Soudkyně Elena Kaganová ve stanovisku jménem tří liberálních soudců, kteří s verdiktem nesouhlasili, uvedla, že „praktickým důsledkem rozhodnutí je, že pro menšinové komunity bude mnohem těžší napadnout mapy přerozdělení volebních obvodů, které oslabují jejich politický hlas“. Středeční rozhodnutí soudu kritizoval také bývalý prezident Barack Obama.

Podle AP soud tímto rozhodnutím otevřel cestu k dalším změnám volebních okrsků po celé zemi. Dopad se však pravděpodobně projeví silněji až v roce 2028, protože většina lhůt pro podání kandidatur do letošních voleb již uplynula. Louisiana však možná bude muset změnit rozdělení svých volebních obvodů, aby se přizpůsobila středečnímu rozsudku.

Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Aktuálně z rubriky Svět

Putin a Trump si telefonovali, řešit měli příměří v rusko-ukrajinské válce

Poradce ruského vládce Vladimira Putina Jurij Ušakov tvrdí, že šéf Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří v rusko-ukrajinské válce na dobu oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce. Trump podle Ušakova podpořil Putinovu iniciativu a prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení ruské agrese je blízko. Americký prezident následně podle Reuters označil rozhovor s ruským protějškem za velmi dobrý.
před 2 hhodinami

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
11:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Cena severomořské ropy Brent stoupla na více než 119 amerických dolarů (asi 2480 korun) za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2022, kdy začala ruská válka na Ukrajině. Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla ve středu večer agentura AFP.
před 3 hhodinami

VideoZačal proces s obviněnými z útoku na Starmerův majetek. Řeší se zapojení Rusů

U londýnského tribunálu začal proces s trojicí Ukrajinců obviněných z útoku na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem. Podle obžaloby muže na dálku naverboval rusky mluvící člověk. Spekuluje se o podílu ruských tajných služeb, byť oficiálně na Moskvu zatím nikdo neukázal. Samotný Kreml vše hned po incidentech popřel. Trojice mužů vinu popírá, motiv zůstává neobjasněný.
před 3 hhodinami

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě. Web The Times of Israel (ToI) dodal, že muže po činu zadrželi pracovníci synagogy a policie jej poté omráčila taserem a zatkla.
17:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 5 hhodinami

Odlesňování mírně zpomaluje, úbytek lesů však zůstává alarmující

Ačkoli tempo tropického odlesňování v posledních letech dosahovalo negativních rekordů, v roce 2025 se snížilo. Podle monitorovací platformy Global Forest Watch ale zůstává na alarmující úrovni a tento trend může být jen dočasný.
před 5 hhodinami
