Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v americkém státě Virginie zablokoval možnost změn směřujících k překreslení volebních obvodů pro Kongres, které tento týden v referendu schválili voliči. Soud označil referendum za neplatné, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters. Změnu navrhli demokraté a v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů by mohla pro republikány dle médií znamenat ztrátu čtyř křesel. Prezident Donald Trump označil hlasování za zmanipulované, čímž opakoval svá nepodložená tvrzení ohledně voleb v roce 2020, napsala agentura AFP.

Soudce nařídil zamítnutí výsledků z několika důvodů, například kvůli tomu, že zákonodárci státu podle něj při schvalování referenda o změně volebních obvodů nedodrželi vlastní pravidla. Znění hlasovacího lístku předloženého voličům navíc označil za zjevně zavádějící, píše CNN.

Obyvatelé Virginie v úterý schválili změnu ve volební mapě kongresových obvodů, která by dle AFP demokratům mohla přinést výhodu v deseti obvodech z jedenácti. Nyní je poměr v tomto státě mezi demokraty a republikány šest křesel ku pěti. Každý obvod přitom reprezentuje jeden politik. Demokraté potřebují získat tři křesla dosud držená republikány, aby získali kontrolu nad 435člennou Sněmovnou reprezentantů. To by jim podle Reuters umožnilo vyšetřovat Trumpovu vládu a blokovat legislativní agendu úřadující administrativy.

Voliči ve Virginii podpořili překreslení obvodů ve prospěch demokratů
Členové republikánské delegace z Virginie na předvolebním mítinku

„Včera (v úterý) večer se ve velkém státě Virginie konaly zmanipulované volby,“ napsal Trump ve středu na své sociální síti Truth Social. V příspěvku šéf Bílého domu tvrdil, že celý den vyhrávali republikáni a výsledek podle něj zvrátily až volební lístky doručené poštou. „Demokraté si připsali další zfalšované vítězství,“ prohlásil republikánský prezident. Agentura Reuters jeho příspěvek označila za nejnovější připomínku toho, jak Trump zpochybňuje výsledky voleb, které se mu nelíbí, aniž by předložil důkazy.

Tradiční nástroj politického boje

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Jak rozdělení volebních okrsků může ovlivnit volby
Zdroj: Encyclopædia Britannica/mek

Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně Trump loni vyzval státy pod vedením republikánů, aby mapy volebních obvodů upravily už v polovině tohoto období, píše AFP. Jako první se touto cestou vydal Texas, kde mají po úpravách získat navíc křesla republikáni. Kalifornie na to reagovala hlasováním, jehož cílem je poskytnout další křesla demokratům.

Republikáni vznesli proti změně volebních obvodů ve Virginii žaloby. Tamní okresní soud nyní prohlásil úterní referendum za neplatné, čímž zablokoval jakékoliv možné kroky státu k překreslení map, píše Reuters. Ministr spravedlnosti Virginie Jay Jones už avizoval, že se jeho úřad proti verdiktu odvolá. Kauza tak podle Reuters nejspíše skončí u Nejvyššího soudu tohoto státu.

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes tvrdí, že jeho prohra s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Soudy, úředníci ani jeho vlastní administrativa dosud nenašli žádné důkazy o podvodech, které by změnily výsledek, píše Reuters.

Trump hodlá zavést volební reformu i bez souhlasu Kongresu
Prezident USA Donald Trump

Poslanci ve čtvrtek zřejmě schválí česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou zemí. Senát souhlasil s její ratifikací už loni v prosinci. Na programu sněmovního jednání jsou také mezinárodní dohody v úvodním kole a pravidelné interpelace na členy vlády.
Soud v americkém státě Virginie zablokoval možnost změn směřujících k překreslení volebních obvodů pro Kongres, které tento týden v referendu schválili voliči. Soud označil referendum za neplatné, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters. Změnu navrhli demokraté a v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů by mohla pro republikány dle médií znamenat ztrátu čtyř křesel. Prezident Donald Trump označil hlasování za zmanipulované, čímž opakoval svá nepodložená tvrzení ohledně voleb v roce 2020, napsala agentura AFP.
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které novinářka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o jejím úmrtí nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných novinářkách.
Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.
Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisele Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
Vjezd do libanonského města Nabatíja lemují žluté vlajky Hizballáhu a domy zničené izraelskými údery. Bašta šíitského hnutí patřila mezi nejčastější cíle 46 dnů trvající války, kterou minulý týden přerušilo křehké příměří.
Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé podle AFP zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh naopak podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
