Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Soud v americkém státě Virginie zablokoval možnost změn směřujících k překreslení volebních obvodů pro Kongres, které tento týden v referendu schválili voliči. Soud označil referendum za neplatné, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters. Změnu navrhli demokraté a v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů by mohla pro republikány dle médií znamenat ztrátu čtyř křesel. Prezident Donald Trump označil hlasování za zmanipulované, čímž opakoval svá nepodložená tvrzení ohledně voleb v roce 2020, napsala agentura AFP.
Soudce nařídil zamítnutí výsledků z několika důvodů, například kvůli tomu, že zákonodárci státu podle něj při schvalování referenda o změně volebních obvodů nedodrželi vlastní pravidla. Znění hlasovacího lístku předloženého voličům navíc označil za zjevně zavádějící, píše CNN.
Obyvatelé Virginie v úterý schválili změnu ve volební mapě kongresových obvodů, která by dle AFP demokratům mohla přinést výhodu v deseti obvodech z jedenácti. Nyní je poměr v tomto státě mezi demokraty a republikány šest křesel ku pěti. Každý obvod přitom reprezentuje jeden politik. Demokraté potřebují získat tři křesla dosud držená republikány, aby získali kontrolu nad 435člennou Sněmovnou reprezentantů. To by jim podle Reuters umožnilo vyšetřovat Trumpovu vládu a blokovat legislativní agendu úřadující administrativy.
„Včera (v úterý) večer se ve velkém státě Virginie konaly zmanipulované volby,“ napsal Trump ve středu na své sociální síti Truth Social. V příspěvku šéf Bílého domu tvrdil, že celý den vyhrávali republikáni a výsledek podle něj zvrátily až volební lístky doručené poštou. „Demokraté si připsali další zfalšované vítězství,“ prohlásil republikánský prezident. Agentura Reuters jeho příspěvek označila za nejnovější připomínku toho, jak Trump zpochybňuje výsledky voleb, které se mu nelíbí, aniž by předložil důkazy.
Tradiční nástroj politického boje
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně Trump loni vyzval státy pod vedením republikánů, aby mapy volebních obvodů upravily už v polovině tohoto období, píše AFP. Jako první se touto cestou vydal Texas, kde mají po úpravách získat navíc křesla republikáni. Kalifornie na to reagovala hlasováním, jehož cílem je poskytnout další křesla demokratům.
Republikáni vznesli proti změně volebních obvodů ve Virginii žaloby. Tamní okresní soud nyní prohlásil úterní referendum za neplatné, čímž zablokoval jakékoliv možné kroky státu k překreslení map, píše Reuters. Ministr spravedlnosti Virginie Jay Jones už avizoval, že se jeho úřad proti verdiktu odvolá. Kauza tak podle Reuters nejspíše skončí u Nejvyššího soudu tohoto státu.
Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes tvrdí, že jeho prohra s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Soudy, úředníci ani jeho vlastní administrativa dosud nenašli žádné důkazy o podvodech, které by změnily výsledek, píše Reuters.