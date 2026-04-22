Voliči ve Virginii podpořili překreslení obvodů ve prospěch demokratů


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Voliči v americkém státě Virginie v úterý schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres, které vypracovali demokraté a kvůli kterému by republikáni podle odhadů amerických médií mohli v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů ztratit čtyři křesla. Podle agentury Reuters by to znamenalo další ránu pro jejich již tak mizivé šance na udržení jejich těsné většiny v komoře, kde republikáni mají 218 křesel a demokraté 213. Čtyři křesla jsou neobsazená.

Po sečtení 95 procent hlasů se 51,3 procenta lidí vyjádřilo pro změnu volebních obvodů a 48,7 procenta proti, napsal web stanice CNN. Referendum změní ústavu státu tak, aby zákonodárci mohli do roku 2030 obejít nezávislou komisi pro přerozdělení volebních obvodů. Poté se pravomoc vymezovat hranice volebních obvodů pro Kongres opět vrátí této komisi.

Aktualizované hranice volebních obvodů pravděpodobně povedou k tomu, že demokraté v listopadu získají deset z jedenácti křesel, což je nárůst oproti jejich současnému poměru šest ku pěti. Demokraté potřebují získat pouze tři křesla dosud držená republikány, aby získali kontrolu nad 435člennou Sněmovnou reprezentantů. To by jim pak podle Reuters umožnilo vyšetřovat vládu republikánského prezidenta Donalda Trumpa a blokovat jeho legislativní agendu.

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami
Americký prezident Donald Trump

Virginským demokratům se podle agentury podařilo zmařit veškeré zisky republikánů vycházející z Trumpova tlaku na změny okrsků v dalších státech. Americký prezident v úterý brzy ráno vyzval obyvatele Virginie, aby hlasovali proti návrhu a tím „zachránili svou zemi“.

Rozhodnutí soudu může výsledek zneplatnit

Návrh nicméně stále čelí právním námitkám ze strany republikánů, kteří tvrdí, že demokratičtí zákonodárci při schvalování navrhovaného referenda nedodrželi zákon. Nejvyšší soud ve Virginii sice povolil úterní hlasování, ale stále se může rozhodnout referendum zrušit, čímž by se jeho výsledky staly bezpředmětnými.

Úterní výsledek posiluje demokraty po sérii působivých výsledků v desítkách voleb od Trumpova návratu do úřadu loni v lednu. Posiluje také virginskou demokratickou guvernérku Abigail Spanbergerovou, jejíž vítězství loni v listopadu bylo široce vnímáno jako varování pro republikány pro letošní volby.

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody
Kapitol USA

Zvláštní volby ve Virginii byly podle agentury nejnovější bitvou v bezprecedentním boji o přerozdělení volebních obvodů napříč celými Spojenými státy, který začal loni v létě. Trump tehdy úspěšně přiměl republikány v Texasu, aby přijali nový volební obvodový plán, který se zaměřil na pět demokratických poslanců. Republikáni na Floridě se zase příští týden chystají zvážit vlastní snahu o přerozdělení volebních obvodů.

K přerozdělení volebních obvodů obvykle dochází na konci každého desetiletí, aby se zohlednily změny v počtu obyvatel zaznamenané při sčítání lidu.

Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody
Ilustrační foto

Aktuálně z rubriky Svět

Voliči v americkém státě Virginie v úterý schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres, které vypracovali demokraté a kvůli kterému by republikáni podle odhadů amerických médií mohli v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů ztratit čtyři křesla. Podle agentury Reuters by to znamenalo další ránu pro jejich již tak mizivé šance na udržení jejich těsné většiny v komoře, kde republikáni mají 218 křesel a demokraté 213. Čtyři křesla jsou neobsazená.
Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky

Státy Perského zálivu zvažují, jak co nejrychleji obejít Hormuzský průliv. Podle expertů je nejpravděpodobnější variantou rozšíření stávajících terminálů v regionu a ropovodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE). Pomoci by mohlo i oživení zastaralých přeshraničních sítí či budování nových koridorů. Překážek je ale celá řada – od miliardových nákladů přes časovou obtížnost až po nutnost překonat vzájemné sváry. Ani dostat ropu do Rudého moře přitom nemusí znamenat výhru.
Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost je v problémech – uskupení klesají preference. Aktuálně by ji volilo 23 procent lidí a vládu by musela skládat s podporou krajní pravice. Strana se navíc potýká i s vnitrostranickým bojem.
Ochrana dat v EU není přísná, uvedla analytička ke slovům šéfa Siemensu

Ochrana dat a pravidla pro umělou inteligenci (AI) v EU nejsou příliš přísná a nebrzdí podnikání, uvedla na dotaz ČTK analytička Itxaso Dominguezová z organizace na ochranu digitálních práv European Digital Rights. Reagovala tak na slova šéfa Siemensu Rolanda Busche, podle nějž německý průmyslový koncern bude upřednostňovat investice do AI ve Spojených státech a Číně, pokud EU neuvolní předpisy, které jej prý brzdí.
V Peru kvůli problémům při volbách rezignoval šéf volební komise

Šéf peruánské státní volební komise v úterý rezignoval kvůli logistickým problémům, které ovlivnily sporné prezidentské volby konané předminulou neděli. Jejich vítěz nebyl dosud oficiálně vyhlášen, napsala agentura AP. Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než třicet kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu.
Americký prezident Donald Trump v úterý večer SELČ na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení klidu zbraní. Írán v tom vidí trik, jak získat čas na překvapivý úder.
Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus omluvilo. Izraelský voják spolu s dalším, který čin vyfotografoval, byli propuštěni z vojenské služby a stráví třicet dnů ve vězení, oznámila armáda. K incidentu došlo v situaci, kdy i v USA přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.
V úterý by zesnulá královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí britská panovnice, oslavila 100. narozeniny. Král Karel III. se proto spolu s královnou Camillou a dalšími členy královské rodiny zúčastnili celé řady akcí včetně návštěvy Britského muzea, kde si prohlédli finální návrhy národního památníku královny Alžběty v St James's Parku nebo výstavu „Královna Alžběta II.: Její stylový život“, která se v současné době koná v Buckinghamském paláci. Princezna Anna oficiálně otevřela Zahradu královny Alžběty II. v londýnském Regent's Parku. Večer se pak konala recepce, které se zúčastnili i zástupci charitativních organizací, které zesnulá královna podporovala. V rámci oslav také vláda v neděli oznámila založení nové charitativní organizace Queen Elizabeth Trust, která se zaměří na obnovu sdílených prostor v komunitách a bude podpořena 40 miliony liber. Patronem organizace bude král Karel III.
