Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, podle které se Trump stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.

Pasy s obrázkem Trumpa s původním textem Deklarace nezávislosti na pozadí bude automaticky vydávat příslušný úřad ve Washingtonu žadatelům, kteří přijdou osobně, krátce před Dnem nezávislosti 4. července. Na protější stránce bude obrázek podpisu Deklarace nezávislosti v roce 1776. Celkem jich bude 25 až 30 tisíc kusů. Jinde ve Spojených státech se budou vydávat běžné pasy, rovněž žadatelé přes internet dostanou doklad bez obrázku prezidenta.

V současných amerických pasech jsou vyobrazeni pouze prezidenti vytesaní do hory Mount Rushmore. Jde o George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna, připomíná AP. Dále jev těchto dokladech obrázek sochy Svobody a dalších významných míst ve Spojených státech a jsou v nich vytištěny citáty bojovníka za práva černošského obyvatelstva Martina Luthera Kinga, prezidentů Washingtona, Jeffersona nebo Johna F. Kennedyho.

Americká mincovna také informovala o plánované ražbě zlaté pamětní mince s Trumpovou podobiznou k výročí vzniku USA. Ministerstvo financí chce, aby na nových bankovkách byl Trumpův podpis. Na papírových penězích podpis úřadujícího šéfa Bílého domu ještě nikdy nebyl, podotýká agentura Reuters. Od Trumpova návratu do prezidentského úřadu loni v lednu americká administrativa po svém šéfovi nechala pojmenovat důležité budovy ve Washingtonu, plánovanou třídu válečných lodí námořnictva, vízový program pro bohaté cizince nebo federální spořící účty pro děti.

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

NATO Česku neuzná jako obranné výdaje asi dvacet miliard, řekl ČT Zůna

V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

„Celý dům se zatřásl," popsala Češka žijící v Izraeli íránský útok

Na post náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, uvedl Zůna

Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti

Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu

Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, podle které se Trump stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
před 8 mminutami

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Izrael krátce po evakuaci ostřeloval několik vesnic v Libanonu

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí armády židovského státu Avičaj Adraí vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí. Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří. Izrael navíc také zranil dva libanonské vojáky a zabil tři příslušníky místní civilní obrany.
Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
„Tsunami cestovního ruchu.“ Jak zachránit města zahlcená masovou turistikou

Amsterdam a Barcelona se snaží omezit masový cestovní ruch. Obyvatelé zahlcení přemírou turistů požadují od politiků razantnější kroky, zatímco radnice hledají udržitelná řešení, jak vrátit města místním. Proměna historických center v pouhé kulisy zaplavené turisty je přitom opakovanou stížností obyvatel v řadě evropských měst.
Video„Celý dům se zatřásl,“ popsala Češka žijící v Izraeli íránský útok

Kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu, která vypukla před dvěma měsíci, čelila raketám i jindy nálety neohrožovaná města ve středním Izraeli. Zažila to i rodina Češky Michaely, která v oblasti žije. Díky příměří tam sice sirény ztichly, neustaly ale útoky libanonské teroristické organizace Hizballáh na sever Izraele. Tamní obyvatelé, na které nadále cílí rakety a drony, kritizují vlastní vládu za to, že se jí dosud nepodařilo nebezpečí neutralizovat.
