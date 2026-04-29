Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, podle které se Trump stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
Pasy s obrázkem Trumpa s původním textem Deklarace nezávislosti na pozadí bude automaticky vydávat příslušný úřad ve Washingtonu žadatelům, kteří přijdou osobně, krátce před Dnem nezávislosti 4. července. Na protější stránce bude obrázek podpisu Deklarace nezávislosti v roce 1776. Celkem jich bude 25 až 30 tisíc kusů. Jinde ve Spojených státech se budou vydávat běžné pasy, rovněž žadatelé přes internet dostanou doklad bez obrázku prezidenta.
V současných amerických pasech jsou vyobrazeni pouze prezidenti vytesaní do hory Mount Rushmore. Jde o George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna, připomíná AP. Dále jev těchto dokladech obrázek sochy Svobody a dalších významných míst ve Spojených státech a jsou v nich vytištěny citáty bojovníka za práva černošského obyvatelstva Martina Luthera Kinga, prezidentů Washingtona, Jeffersona nebo Johna F. Kennedyho.
Americká mincovna také informovala o plánované ražbě zlaté pamětní mince s Trumpovou podobiznou k výročí vzniku USA. Ministerstvo financí chce, aby na nových bankovkách byl Trumpův podpis. Na papírových penězích podpis úřadujícího šéfa Bílého domu ještě nikdy nebyl, podotýká agentura Reuters. Od Trumpova návratu do prezidentského úřadu loni v lednu americká administrativa po svém šéfovi nechala pojmenovat důležité budovy ve Washingtonu, plánovanou třídu válečných lodí námořnictva, vízový program pro bohaté cizince nebo federální spořící účty pro děti.