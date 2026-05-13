Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
