VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) k nedohranému fotbalovému derby
Zdroj: ČT24

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty
Fanoušci Slavie vtrhli během sobotního derby na hrací plochu

Výběr redakce

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

před 53 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 10 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 14 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 15 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 19 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
před 1 hhodinou

Poslance čeká projednávání sporné novely rozpočtových zákonů

Poslance ve středu čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, obává se toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak vnímá opoziční kritiku jako „bouři ve sklenici vody.“
před 4 hhodinami

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Viceprezident Hospodářské komory Štefl byl propuštěn z vazby, píší Seznam Zprávy

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík webu řekl, že důvody vazby pominuly.
před 10 hhodinami

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.
před 10 hhodinami

VideoPrůměrná cena poledního menu v restauracích přesáhla 200 korun

Obědy mimo domov lidem zdražily – průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla dvě stě korun. Platí to hlavně pro velká města, za oběd tak lidé platí průměrně o šest korun více než v dubnu minulého roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
před 10 hhodinami

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...