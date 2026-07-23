Zlaté ze tří olympiád. Čeští studenti zazářili na prestižních soutěžích

Mladí studenti z tuzemska patří na světových vědeckých soutěžích dlouhodobě mezi špičku. Letos se jim podařilo „ulovit“ rovnou hattrick, když získali zlaté medaile na fyzikální, biologické i chemické olympiádě.
Tři české studentské výpravy a stejný počet zlatých medailí. Středoškoláci uspěli během července v několika prestižních mezinárodních vědeckých soutěžích. Tyto vědecké olympiády a turnaje slouží k vyhledávání talentů a otevírají svým vítězům dveře k další vědecké kariéře i studiu na špičkových univerzitách.
„Dostali jsme za úkol popsat aparaturu klasické Newtonovy houpačky, kde se sráží kuličky, ale místo toho jsme měli kuličky nahradit odpuzujícími se magnety,“ popisuje zdánlivě snadný úkol Lukáš Franta, držitel zlaté medaile z Turnaje mladých fyziků. Čerstvý maturant a teď i jeden z vítězů tohoto klání uspěl v pětičlenném týmu z tuzemska v konkurenci 35 států.
Tři týmy, tři zlaté
Fyzika ale není jediným vědním oborem, v němž mladí Češi nyní triumfovali. Medaile přivezli i další, kteří se věnují přírodním vědám – v Uzbekistánu na Mezinárodní chemické olympiádě získali bronz, stříbro i zlato. Nejlépe se umístil Jan Paloncý ze šumperského gymnázia. „Pro mě chemie znamená moji budoucnost, je to něco, co mě i lidstvo posouvá dopředu,“ komentoval svůj úspěch.
A do třetice – čeští středoškoláci obsadili první místa i na Biologické Olympiádě v Litvě. Vůbec nejlepším Evropanem se stal Jan Beránek. Ten vidí svůj největší úspěch jako novou perspektivu, která se mu tím nabídla. „Myslím, že mi to otevře dveře na různé univerzity, třeba na Cambridge, kam bych se rád hlásil,“ sdělil.