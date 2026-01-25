Počet žádostí o úřední změnu pohlaví loni vzrostl více než šestinásobně

O úřední změnu pohlaví v dokladech loni požádalo 1045 osob, přibližně šestkrát více než v roce 2024, řekl ČT mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Přes devadesát procent lidí podalo žádost až ve druhém pololetí loňského roku, kdy přestala platit povinnost podstoupit před úřední tranzicí kastraci nebo hormonální léčbu. Jedinou podmínkou úřední změny pohlaví je od 1. července 2025 potvrzení od sexuologa.
„Celkový počet doručených žádostí o změnu rodného čísla z důvodu změny pohlaví za 1. pololetí roku 2025 je 90, za 2. pololetí potom 955,“ uvedl Ondřej Krátoška z ministerstva vnitra. V předchozích letech resort evidoval několikanásobně méně žádostí – v roce 2024 se na matriky obrátilo 164 osob, v roce 2023 pak bylo zájemců o úřední tranzici 188. Tehdy si ale trans osoby ještě nemohly změnit pohlaví v dokladech, aniž by se podrobily chirurgickému zákroku.
Nutnost podstoupit operaci byla překážkou i pro ředitele organizace Transparent Viktora Heumanna. „Pro úřední tranzici jsem se rozhodl už před třinácti lety. Nechtěl jsem ale absolvovat invazivní zákrok, který pro mě nebyl ze zdravotního ani psychického hlediska podstatný,“ vysvětlil Heumann, který si nakonec o úřední změnu pohlaví zažádal až v loňském roce.
Kastrace už není třeba, stále ale chybí zákonná úprava
Cestu k tranzici uvolnilo Viktoru Heumannovi a dalším trans lidem rozhodnutí Ústavního soudu z května 2024, které povinnou kastraci s účinností od 1. července 2025 zrušilo. „Řada trans osob už od roku 2024 vyčkávala s žádostí o úřední tranzici na změnu pravidel a novou zákonnou úpravu reagující na rozhodnutí Ústavního soudu,“ potvrdil mluvčí spolku Transparent Daniel Zikmund.
Namísto vzniku plnohodnotné legislativy však došlo pouze k vyškrtnutí podmínky kastrace z občanského zákoníku a vytvoření nové metodiky ministerstva zdravotnictví s postupy pro úřední změnu pohlaví. Zájemci o úřední tranzici musí podle metodiky nejdříve projít odborným sexuologickým posouzením trvajícím obvykle šest až dvanáct měsíců a získat od ošetřujícího lékaře potřebné potvrzení. „Diagnostický proces jsem absolvoval už dříve, proto jsem mohl vyrazit rovnou na matriku,“ popsal Heumann.
Po předložení potvrzení má matriční úřad třicet dní na to, aby žadateli vydal nový rodný list se změnami v příslušných kolonkách. „Myslím, že v mém případě byla matrika rychlejší,“ uvedl Heumann a dodal, že celý administrativní proces se podle něj v posledních letech zlepšil. „Vše probíhalo jednoduše a bez větších průtahů,“ zhodnotil svou zkušenost s úřední tranzicí.
Zánik manželství i registrovaného partnerství
Metodika je ale podle Zikmunda nedostatečná. „Nová vláda by měla vypracovat řádnou legislativu, která by stanovila skutečně jednotné a spravedlivé standardy pro proces tranzice, ideálně formou sebeurčení po vzoru Německa a dalších západních zemí,“ řekl mluvčí spolku Transparent.
Na trans osoby se navíc podle Heumanna nadále vztahují některá absurdní pravidla. „Úřední tranzice například automaticky způsobuje zánik manželství či registrovaného partnerství,“ upozornil.
Příslušná ministerstva ale v současnosti žádné úpravy nechystají. „Žádnou změnu dotyčného metodického pokynu zatím nepřipravujeme,“ řekl Martin Novotný z odboru komunikace resortu zdravotnictví. Podobně na dotaz ČT reagovalo i ministerstvo spravedlnosti. „V současnosti nepřipravujeme žádnou novou právní úpravu týkající se změny pohlaví. Nemáme ani informace o tom, že by byla v této věci projednávána či připravována novela například v Poslanecké sněmovně,“ uvedla Markéta Poslušná z odboru komunikace resortu spravedlnosti.
Zájem o chirurgickou tranzici zůstává stabilní
Pro žadatele o operativní změnu pohlaví se s rozsudkem Ústavního soudu nic nezměnilo. Po absolvování diagnostické fáze tak mají nadále povinnost předstoupit před odbornou komisi ministerstva zdravotnictví, která jejich žádost projedná. Také tuto praxi ale spolek Transparent dlouhodobě kritizuje. „Jde o ponižující praktiku připomínající potratové komise z dob minulého režimu,“ tvrdí Daniel Zikmund.
Chirurgickou změnou pohlaví prošlo v posledních třech letech každoročně přes 250 osob. Loňský zájem o operativní tranzici byl podle dat ministerstva zdravotnictví srovnatelný s předchozími lety. „Rozsudek z května 2024 neměl zatím na zájem vliv,“ říká Novotný.
Odborná resortní komise projednala celkem 261 žádostí o chirurgickou změnu pohlaví. Podle dat resortu mají o zákrok dlouhodobě větší zájem trans muži, zejména ti mladší. „Největší zájem o tranzici je ve věkové kategorii 18 až 30 let,“ potvrzuje Novotný.