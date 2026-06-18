Horní komora upravila novelu o veřejných rozpočtech, znovu ji bude muset projednat sněmovna. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. „Pokud vláda chce investovat, tak ať to dělá v rámci sledovaného rámce. Pokud to vyjme mimo deficit státního rozpočtu, tak hrozí utrácení na provozních výdajích. Vyjmutí na únikovou doložku není následně hlídáno rozpočtovými pravidly,“ řekl šéf senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS). „Únikové doložky například v případě mimořádné bezpečnostní situace si k investicím žádají samotné bezpečnostní a zpravodajské služby. Stát pak bude připravený a pružný. Vláda navíc navrhuje postupné snižování dluhu,“ hájila novelu členka senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Debatou ve středečních Událostech, komentářích, která ještě předcházela rozhodnutí Senátu, provázel Lukáš Dolanský.
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Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce, zjistila agentura ČTK. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.
Víkendová vlna veder přinese do Evropy i čtyřicítky, do Česka zřejmě i bouřky
Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 36 stupňů, v mnoha částech Evropy se ale už připravují na mnohem horší dopady – dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci.
Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka
Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku, sdělilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
VideoGoláň a Mračková Vildumetzová debatovali o novele o veřejných rozpočtech
Horní komora upravila novelu o veřejných rozpočtech, znovu ji bude muset projednat sněmovna. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. „Pokud vláda chce investovat, tak ať to dělá v rámci sledovaného rámce. Pokud to vyjme mimo deficit státního rozpočtu, tak hrozí utrácení na provozních výdajích. Vyjmutí na únikovou doložku není následně hlídáno rozpočtovými pravidly,“ řekl šéf senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS). „Únikové doložky například v případě mimořádné bezpečnostní situace si k investicím žádají samotné bezpečnostní a zpravodajské služby. Stát pak bude připravený a pružný. Vláda navíc navrhuje postupné snižování dluhu,“ hájila novelu členka senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Debatou ve středečních Událostech, komentářích, která ještě předcházela rozhodnutí Senátu, provázel Lukáš Dolanský.
Česko čeká tropický víkend, mohou se objevit i silné bouřky
Česko čeká tropický víkend s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V pátek meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne, mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Senátoři upravili novelu o veřejných rozpočtech, vrací se do sněmovny
Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se senátními úpravami nesouhlasila.
VideoDivoké zvěře přibývá. Aktuálně je v největším pohybu
Přelom jara a léta je obdobím, kdy je zvěř v přírodě v největším pohybu. Mnohdy podniká přesuny dlouhé i stovky kilometrů. Putuje za potravou, novým teritoriem nebo partnerem. Nejdelší vzdálenosti přitom v české krajině dokáže urazit vlk. I to je důvod, proč se v tuzemsku v posledních letech tak rozšířil. Zvířatům putování krajinou ulehčují ekodukty. Takových přechodů je v Česku ale málo – ani ne čtyřicet. Volně žijící zvěře v Česku přibývá. Podle odhadů by v zemi mohly žít až tři miliony kusů.
Uchazečům o řidičák zavařili obvinění komisaři
Zásahy proti úplatným zkušebním komisařům komplikují život uchazečům o řidičský průkaz. Leckde totiž musejí na závěrečnou jízdu čekat i několik měsíců. Třeba v Praze-západ, kde po zatýkání na černošické radnici zůstali z původních dvanácti komisařů jen tři.
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