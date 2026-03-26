Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.

USA v lednu Madura a jeho choť unesly z prezidentského paláce v Caracasu. Oba jsou od té doby zadržováni ve vazební věznici v Brooklynu. Obhájci páru tvrdí, že vláda Spojených států narušuje jeho obhajobu. Právník Barry Pollack řekl, že pár není schopen uhradit právní poplatky na vlastní náklady a že vládě Venezuely by mělo být umožněno je pokrýt.

Soudce Alvin Hellerstein se opakovaně ptal prokurátorů na dostupnost jiných fondů, ze kterých by obhajoba páru mohla být hrazena. Zástupce prokurátora Kyle Wirshba řekl, že americká vláda věc prošetřuje. Hellerstein uvedl, že brzy vynese rozhodnutí o tom, zda nařídí administrativě prezidenta Donalda Trumpa, aby Venezuele povolila právní poplatky uhradit.

USA plánují s Madurem, který už byl obviněn z narkoterorismu, zahájit další soudní procesy, řekl novinářům Trump. Maduro i Floresová veškerá obvinění z obchodování s drogami před newyorským soudem v lednu odmítli. „Jsem slušný muž, prezident své země,“ prohlásil tehdy Maduro.

Americký prezident po únosu venezuelského prezidenta jako prozatímní hlavu státu podpořil Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Slovensko naopak od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
12:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemí Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
před 1 hhodinou

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Později řekl, že si není jistý, zda jsou USA ochotny uzavřít s Teheránem dohodu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
03:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
před 2 hhodinami

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
11:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval ve čtvrtek členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.
14:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt

Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.
před 5 hhodinami
