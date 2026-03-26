Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.
USA v lednu Madura a jeho choť unesly z prezidentského paláce v Caracasu. Oba jsou od té doby zadržováni ve vazební věznici v Brooklynu. Obhájci páru tvrdí, že vláda Spojených států narušuje jeho obhajobu. Právník Barry Pollack řekl, že pár není schopen uhradit právní poplatky na vlastní náklady a že vládě Venezuely by mělo být umožněno je pokrýt.
Soudce Alvin Hellerstein se opakovaně ptal prokurátorů na dostupnost jiných fondů, ze kterých by obhajoba páru mohla být hrazena. Zástupce prokurátora Kyle Wirshba řekl, že americká vláda věc prošetřuje. Hellerstein uvedl, že brzy vynese rozhodnutí o tom, zda nařídí administrativě prezidenta Donalda Trumpa, aby Venezuele povolila právní poplatky uhradit.
USA plánují s Madurem, který už byl obviněn z narkoterorismu, zahájit další soudní procesy, řekl novinářům Trump. Maduro i Floresová veškerá obvinění z obchodování s drogami před newyorským soudem v lednu odmítli. „Jsem slušný muž, prezident své země,“ prohlásil tehdy Maduro.
Americký prezident po únosu venezuelského prezidenta jako prozatímní hlavu státu podpořil Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.