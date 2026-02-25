Ve Venezuele rezignovali generální prokurátor a ombudsman

Venezuelský generální prokurátor Tarek Saab a ombudsman Alfredo Ruiz rezignovali na své funkce. Agentura Reuters upozornila na Saabovu roli při politických procesech v zemi, popíral prý zadržování politických vězňů. Saab se vzápětí stal prozatímním ombudsmanem. Zvolen bude i dočasný generální prokurátor, než budou do obou funkcí jmenováni nástupci. Na žádost Reuters o komentář Saab zatím nereagoval.
Třiašedesátiletý Saab zastával svou funkci téměř devět let, spolu s ombudsmanem podali své rezignace Národnímu shromáždění. Saab podle Reuters „řídil reakci vlády na několik významných korupčních skandálů“, včetně zatčení některých známých tváří opozice a demonstrantů, kteří byli podle lidskoprávních organizací zadrženi neprávem. Saab vždy popíral, že by vláda zadržovala politické vězně.
„Říkám jim vězni, nedávám jim žádné další označení. Jsou zadržováni za činy, které byly v té době zdokumentovány,“ řekl v únoru Reuters. Zopakoval tak své tvrzení z roku 2024 – a to předtím, než venezuelské úřady zatkly tisíce lidí za účast na protestech po sporných prezidentských volbách. Nyní už bývalý generální prokurátor v únorovém rozhovoru pro Reuters také vyjádřil naději, že amnestie schválená minulý čtvrtek zajistí „stoprocentní pacifikaci země“.
Zákon o amnestii přijatý 19. února kritizují lidskoprávní organizace s tím, že stovkám politických vězňů nepomůže. Neuvádějí se v něm přesné trestné činy, na které se amnestie vztahuje, týká se však politických demonstrací a vybraných akcí označovaných za násilné v letech 2002 až 2025. Venezuelský parlament nicméně minulý pátek zřídil zvláštní komisi, která bude mít mimo jiné za úkol analyzovat spisy politických vězňů, na které se amnestie nevztahuje.
Zákon se výslovně nevztahuje na lidi stíhané za podporu nebo podnikání ozbrojených nebo násilných akcí proti suverenitě Venezuely. Prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová z takových činů obviňuje lídryni opozice a nositelku Nobelovy ceny za mír Maríu Corinu Machadovou, která doufá, že se „někdy bude moci do Venezuely vrátit“. Amnestie neplatí ani pro členy bezpečnostních sil odsouzených za činy související s terorismem.
Přijetí zákona slíbila Rodríguezové vláda na nátlak Spojených států. Americká komanda začátkem ledna z Caracasu unesla venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států, kde je čeká soud kvůli obvinění z podílu na pašování drog.