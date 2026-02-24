Od počátku amnestie údajně opustilo venezuelské věznice přes dva tisíce lidí


Na 2200 lidí údajně opustilo od počátku nového venezuelského zákona o amnestii věznice v této jihoamerické zemi, případně proti nim úřady stáhly právní opatření. V pondělí to oznámil vládní poslanec Jorge Arreaza, napsala agentura Reuters. Arreaza dodal, že úřady evidují dalších více než tři tisíce žádostí o amnestii.

„Dnes můžeme říci, že díky zákonu bylo 177 lidí propuštěno a 2021 lidí, kteří čelili restrikcím, bylo plně osvobozeno,“ tvrdí Arreaza. Reuters poznamenal, že propuštění lidé mohou být v domácím vězení, případně se musí po určitou dobu pravidelně hlásit policii či úřadům.

Zákon, který Venezuela přijala před týdnem, kritizují lidskoprávní organizace s tím, že stovkám politických vězňů nepomůže. Zákon neuvádí přesné trestné činy, na které se amnestie vztahuje, týká se však politických demonstrací a vybraných akcí označovaných jako násilných v letech 2002 až 2025.

Venezuelský parlament nicméně minulý týden v pátek zřídil zvláštní komisi, která bude mít mimo jiné za úkol analyzovat spisy politických vězňů, na které se amnestie nevztahuje.

Venezuela v minulosti opakovaně odmítala, že by zadržovala politické vězně, s propouštěním vězněných pak začala pod tlakem Spojených států. Na počátku ledna americké komando uneslo venezuelského autoritáře Nicoláse Madura. Jeho funkci poté jako prozatímní prezidentka převzala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

