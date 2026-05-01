Izraelské údery na jihu Libanonu dle úřadů zabily šest lidí, další zranily

Dva izraelské útoky na vesnici na jihu Libanonu v pátek zabily šest lidí, včetně dítěte, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda předtím navzdory příměří vyzvala k evakuaci vesnice, informuje agentura AFP. Při izraelských úderech na obec Habbúš dalších osm lidí, včetně dítěte, podle libanonského resortu zdravotnictví utrpělo zranění.
Libanonská tisková agentura NNA napsala o „sérii intenzivních úderů (...) necelou hodinu po izraelském varování“.
Válka mezi Izraelem a libanonským militantním teroristickým hnutím Hizballáh začala 2. března, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán. Židovský stát na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí.
Mezi Jeruzalémem a Bejrútem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump. Navzdory klidu zbraní jsou však hlášeny nové údery.