Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

Izraelská armáda ve čtvrtek vyzvala k evakuaci dalších osmi libanonských vesnic v jižním regionu Súr, které nejsou součástí Izraelem vytvořené nárazníkové zóny, píše agentura Reuters. Po necelé půl hodině od vydání výzvy Izrael provedl útoky na alespoň čtyři vesnice. Izrael mezitím už od rána útočí na jihu Libanonu. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví Izrael zabil nejméně devět lidí, včetně dvou dětí a pěti žen, píše AFP. Děje se tak navzdory křehkému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
Izraelská armáda zasáhla některé vesnice ještě předtím, než jejich obyvatele varovala před evakuací, včetně vesnice Samáaja, napsal list L'Orient-Le Jour (OLJ). Ve vesnici Haníja, kterou Izrael také ve čtvrtek evakuoval, jsou někteří lidé od středečního útoku uvězněni pod troskami a tři jsou pohřešováni, uvádí deník.
Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele osmi vesnic, aby se od nich vzdálili alespoň o jeden kilometr a tvrdí, že izraelská armáda se v daných oblastech připravuje „zakročit proti aktivitám Hizballáhu“. V úterý vyzval Izrael k okamžité evakuaci 17 jiholibanonských vesnic, které krátce nato ostřeloval.
Po necelé půl hodině od vydání výzvy k evakuaci izraelská armáda bombardovala vesnici Klajla, Vádí Džílú a Kafrá. Mimo evakuovanou oblast Izrael zasáhl vesnici Kfar Rimán v okrese Nabatíja. Na místě jsou podle OLJ oběti, jejichž počet zatím není znám, a sanitky jsou na cestě.
Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) rozsah izraelských výzev vyvolává obavy, že jejich účelem není chránit civilisty, a to především v kontextu masivního vysídlení obyvatelstva v roce 2024. Kvůli válce mezi Izraelem a Hizballáhem muselo v Libanonu mezi zářím a listopadem 2024 opustit své domovy více než 1,2 milionu obyvatel. Nynější válka k takovému kroku znovu donutila přes milion obyvatel.
Národní komise pro lidská práva v Libanonu (NHRC) dále podotýká, že podobná varování bývají často nepřesná a zavádějící a mohou vést k nucenému vysídlení, které je v rozporu s mezinárodním právem.
Libanonský prezident odsoudil porušování příměří
Libanonský prezident Joseph Aún ve čtvrtek podle AFP odsoudil údajné neustálé porušování příměří ze strany Izraele a vyzval k vyvíjení tlaku na Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo. „Izraelské porušování příměří přetrvává, stejně jako demolice domů, zatímco počet obětí stoupá,“ uvedl Aún v prohlášení prezidentské kanceláře.
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské teroristické hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí.
Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump.
Podle úterních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2534 lidí a dalších 7863 lidí bylo zraněno. Od začátku příměří bylo podle AFP při izraelských útocích zabito nejméně 53 lidí.
V Izraeli byli při útocích Hizballáhu zabiti dva lidé. Na jihu Libanonu padlo v boji dvacet izraelských vojáků, píše agentura Reuters.